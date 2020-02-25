Вирус под прицелом

Тема недопущения и профилактики коронавирусной инфекции остается одной из самых обсуждаемых. Ситуацию в нашем регионе пояснил руководитель Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Ильяс Мухамеджан.

– На территории Республики Казахстан, в том числе в Восточно-Казахстанской области, все граждане Казахстана, прибывающие из Китайской Народной Республики, будут изолированы на карантин сроком на 14 дней. В целях противодействия коронавирусу для жителей Восточно-Казахстанской области предусмотрены специальные изолированные медицинские стационары.

Каждого возвращающегося гражданина Казахстана из КНР на территорию области на границе осматривают медицинские работники. Если нет симптомов болезни коронавирусной инфекцией: кашля, насморка, повышенной температуры тела и других, то гражданин Казахстана помещается в специальный медицинский стационар под наблюдение сроком на 14 дней. По истечении этого периода при отсутствии каких-либо признаков заболевания он выписывается из стационара.

В случае обнаружения симптомов заболевания коронавирусом пациента сразу же госпитализируют в инфекционную больницу.

Медицинские организации области обеспечены необходимым запасом лекарственных препаратов, масок, перчаток, а также защитных костюмов.

Признаков коронавируса ни у одного из помещенных под наблюдение на данный момент не выявлено.

На сегодняшний день в специальном медицинском стационаре под наблюдением находятся 15 человек, из которых 11 граждан Казахстана и четыре – КНР. Признаков коронавируса ни у одного из помещенных под наблюдение на данный момент не выявлено.

Граждане Китая, которые прибыли в Казахстан из третьих стран, являются транзитными пассажирами и после завершения медицинского обследования (14 дней) выедут из страны.