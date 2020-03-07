Виртуальный консультант

Получать государственные услуги стало проще. Это доказали участники акции в Бескарагае.

Аппарат акима Бескарагайского района совместно с сотрудниками районного филиала Правительства для граждан организовали совместную акцию, популяризирующую электронные сервисы.

Теперь, чтобы получить госуслуги, достаточно иметь смартфон и использовать мессенджеры Telegram, «ВКонтакте», Facebook. С помощью Telegram-бота можно получать 20 государственных услуг, через бот «ВКонтакте» – 19, а в Facebook доступны 15 услуг. Запуск ботов в популярных социальных сетях создает дополнительные площадки для их предоставления.

Пользователь ведет диалог с виртуальным консультантом, может получить справочную информацию без перехода на портал egov.kz и использования электронной цифровой подписи. Достаточно лишь подтвердить запросы СМС-паролем.

Кроме того, запущено новое мобильное приложение электронного правительства – eGovmobile. В нем доступно 28 популярных госуслуг. Усовершенствованное приложение позволяет привязать имеющуюся ЭЦП к четырёхзначному PIN-коду или встроенной биометрии устройства (Face ID, Touch ID). Это позволяет не отвлекаться на выбор ЭЦП и ввод пароля каждый раз при авторизации и получении услуг.

Ева Ким

Бескарагайский район