Виртуальный выпускной

Получение аттестата – это одно их самых важных событий в жизни каждого школьника, момент перехода во взрослую и самостоятельную жизнь. К счастью, несмотря на карантин, выпускников этого года не лишили возможности по традиции попрощаться со школой.

Министерством образования и науки РК разработана концепция проведения выпускных мероприятий «Birgemiz: ТҮЛЕК-2020». Как именно будет организовано это торжество в школах Восточного Казахстана, рассказал заместитель директора Регионального центра «Шығыс» Аркадий Исаев.

Выпускные мероприятия для учащихся 11 классов будут проходить 3–4 июня. Юноши и девушки в торжественной обстановке получат свои аттестаты, для них прозвенит последний звонок. Вместе с тем состоится чествование обладателей знака «Алтын белгі» и аттестата особого образца.

– Мероприятие пройдет в традиционной форме и в то же время с определенными ограничениями. Гости не будут приглашены, присутствовать можно лишь родителям учеников. В целом, количество одновременно собравшихся участников не должно превышать 60 человек. Также ограничено присутствие членов педагогического коллектива и администрации школы, – пояснил Аркадий Исаев.

Меропориятие для одиннадцатиклассников должно проходить на территории школы, на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции от 1,5 до двух метров. После ребята будут участвовать в акции по посадке деревьев. Стоит отметить, от учащихся требуется заранее дистанционно пройти инструктаж.

– Продолжительность одной торжественной линейки – не более 40 минут. Если последний звонок условно для 11 «А» начнется в 10.00 и закончится в 10.40, то очередь 11 «Б» настанет в 11.00. Так как интервал между мероприятиями классов должен быть не менее 20 минут. Не допускается пересечение выпускников и родителей параллельных классов, – отметил Аркадий Исаев. – После каждого торжественного собрания технический персонал школы проведет дезинфекцию.

В этом году, впрочем, как и раньше запрещено привлекать к проведению мероприятий аниматоров, представителей event-агентства и частных студий. Нельзя организовывать праздничные столы, выездные экскурсии по городу на автотранспорте. Кроме того, продолжает действовать запрет на проведение выпускных в ресторанах, кафе и других увеселительных заведениях.

Своим опытом подготовки к последнему звонку и вручению аттестатов поделилась заместитель директора по воспитательной работе областной специализированной IT-школы-лицея Алия Габдуллина. Из этого образовательного учреждения в этом году выпускаются 24 ученика.

– Учащиеся 1-10 классов нашей школы уже подготовили видеопоздравления и музыкальные номера для выпускников. Все это мы будем транслировать в режиме онлайн, – говорит Алия Габдуллина. – Обладателям знака «Алтын белгі», лучшим ученикам класса, победителям и призерам международных, республиканских и областных конкурсов вручим памятные подарки и грамоты. Дети из других классов получат свои награды 1 сентября.

К слову, для учеников 1–10 классов 25 мая последний звонок пройдет онлайн. Организаторами являются администрации школ и классные руководители. Также в дистанционном формате поздравить школьников смогут представители попечительского совета и бывшие выпускники учебного заведения.

Гульжан Естаева