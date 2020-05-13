Виртуальный визит в музей пожарных

Необычную экскурсию для пользователей социальных сетей провели сотрудники Департамента по ЧС ВКО.

В режиме чрезвычайного положения опустели некогда оживленные залы пожарно-технического центра ДЧС. Но благодаря Интернету визит в музей можно совершить

виртуально.

Гидом необычной экскурсии выступила хранитель музея Гульмира Кожаканова. В прямом эфире она продемонстрировала экспонаты, которые являются историческим наследием пожарно-спасательной службы региона, и рассказала о них.

Онлайн-тур по музею начался с экскурса в прошлое. В начале ХХ века в Усть-Каменогорске существовало лишь одно пожарное депо. Пожарные выезжали на обозе, запряженном лошадьми, имея на вооружении только бочку с водой. А возгорания случались часто, уничтожая по нескольку домов одновременно.

Виртуальные посетители музея смогли рассмотреть пожарный насос образца 1934 года и различные раритеты начала XX века – каски, топоры, пожарные стволы, подлинники фотографий крупных пожаров, огнеборцев и пожарных частей.

Отдельно экскурсовод остановилась на коллекциях значков, медалей, кубков, вымпелов, свидетельствующих о достижениях спасателей региона. На специальном стенде – за многолетние победы в спорте. На стене – ковер, подаренный спортсменами из Узбекистана в честь 70-летия пожарной охраны.

Особо любима посетителями музея яркая коллекция из 80 моделей пожарных автомобилей разных лет со всех частей света. Каждый экспонат рассказывает о том, как развивалась служба и менялась специальная техника огнеборцев.

Удивила коллекция детских поделок, посвященных профессии пожарных и пожарной безопасности. Какие только материалы не использовали ребята – дерево, бисер, пластилин, бумагу…

Отдельный зал – с манекенами в специальном обмундировании и средствами защиты, которые используются пожарными в борьбе с огнем. Особое внимание привлекли

теплоотражательный костюм, который пожарные надевают при тушении открытого пламени и повышенных температурах, и современные средства пожаротушения.

Виртуальные посетители музея выразили общее мнение: его экспонаты интересны не только школьникам, мечтающим стать пожарными, но и взрослым, отдающим дань уважения этой героической

профессии.

Бахыт Сарсембаева