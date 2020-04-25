Виртуальные поединки

Впервые региональный турнир по шахматам Uide bolaiyk состоялся в онлайн-режиме.

соревнований и турниров по различным видам спорта. Интеллектуальные поединки шахматистов, оспаривающих звание лучших игроков в регионе, в этот раз проходили по швейцарской системе в девять туров на платформе www.lichess.org. В ходе соревнований в блице и рапиде свои возможности испытали 70 шахматистов всех возрастов.

– Ранее мы не проводили турниры в подобных усло-

виях, – отметила старший тренер ВКО по шахматам Алмагуль Чакеева. – Игроки, особенно молодые, показали отличные результаты и хороший уровень игры. Участники были рады провести время с пользой и попросили чаще устраивать такие состязания

в период самоизоляции.

Онлайн-поединки прошли даже со зрителями, которые наблюдали за соревнованиями в прямом эфире в социальных сетях.

Самым старшим участником виртуальных поединков стал 63-летний Виктор Мунаев, а самыми юными – семилетние Алан Винтер и Арсен Оралхан.

По итогам виртуального состязания в общем зачете в блице, набрав 40 очков, лучший результат показал уроженец поселка Касыма

Кайсенова Жандос Ерназар.

Второе место занял Мугаммар Калдыбаев из Усть-Каменогорска. Тройку лидеров замкнул Ахмет Окпебаев из областного центра.

В рапиде первое место занял Арлан Абузяров из Семея. Второй стала жительница этого же города Тогжан Кирибаева, а Мади Усманов из Аягоза признан бронзовым призером.

Камила Ботагамитова