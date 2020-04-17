Виртуальные баталии

Впервые в Восточном Казахстане областные чемпионаты по шахматам и тогызкумалаку состоятся в режиме онлайн.

Виртуальное первенство региона по тогызкумалаку пройдет с 16 по 21 апреля. Участие в нем примут юноши и девушки в составе сборных команд городов и районов области. Ограничений по количеству участников нет.

– У каждого спортсмена должен быть личный логин и пароль на сайте iggamecenter.com, где будет проходить сам чемпионат, – сообщает пресс-служба Управления физической культуры и спорта ВКО.

Кроме того, 18 – 19 апреля на платформе liсhess.org состоится областной турнир по шахматам. Соревнование проводится по швейцарской системе в девять туров и охватывает все возрастные категории. К участию допускаются все желающие шахматисты региона.

Ания Есмухамет