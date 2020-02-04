Викторины безопасности

Необычные занятия по правилам безопасности проводят в школах областного центра сотрудники Управления по ЧС Усть-Каменогорска.

Открытые уроки и викторины – это интересный формат занятий, вовлекающий каждого ученика в процесс обучения.

Спасатели рассказывают ребятам, как не переохладиться по дороге в школу или ожидая автобус на остановке, о правилах поведения на льду и в сильные морозы, а также как уберечься в метель.

Кроме того, учащимся объяснили правила противопожарной безопасности. Теперь они знают, как правильно обращаться с электрическими приборами, какие материалы легко воспламеняются, как пользоваться огнетушителями и другими средствами, чтобы спасти от пожара себя и окружающих.

– На вопросы ребята отвечают очень уверенно и почти всегда верно, пробелы в знаниях устраняем дополнительной информацией, – прокомментировала пресс-секретарь УЧС Усть-Каменогорска Марина Лискова.

Для того чтобы ученики закрепили пройденный материал, спасатели провели викторины. За правильные ответы школьники получили специальные призы.

Валентина Мусевич