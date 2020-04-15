Взятка – не пропуск

Стоп, коррупция

Сотрудники областной Антикоррупционной службы просят восточноказахстанцев не пытаться незаконно пересекать блокпосты. 

Взятка – не пропуск

В Усть-Каменогорске и Семее введены ограничительные меры, которые также предусматривают запрет на въезд-выезд из этих городов.   

Для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности городов установлены «зеленые коридоры», по которым в них осуществляется ввоз необходимых товаров. Однако не все жители региона соблюдают установленные правила и пытаются договориться с сотрудниками на блокпостах, суля им вознаграждение за возможность воспользоваться проездом по «зеленому коридору». 

Представители антикоррупционного ведомства призывают восточноказахстанцев проявить гражданскую сознательность, строго соблюдать установленные правила и не пытаться пересекать блокпосты, предлагая сотрудникам материальное вознаграждение. 

Напоминаем, что передача материального вознаграждения лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, является коррупционным преступлением и наказывается в соответствии с законодательством Республики Казахстан. О фактах коррупции просят сообщать в круглосуточный саll-центр Антикоррупционной службы по номеру 1424. 

Ерик Абитов 

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