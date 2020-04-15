Взятка – не пропуск

Сотрудники областной Антикоррупционной службы просят восточноказахстанцев не пытаться незаконно пересекать блокпосты.

В Усть-Каменогорске и Семее введены ограничительные меры, которые также предусматривают запрет на въезд-выезд из этих городов.

Для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности городов установлены «зеленые коридоры», по которым в них осуществляется ввоз необходимых товаров. Однако не все жители региона соблюдают установленные правила и пытаются договориться с сотрудниками на блокпостах, суля им вознаграждение за возможность воспользоваться проездом по «зеленому коридору».

Представители антикоррупционного ведомства призывают восточноказахстанцев проявить гражданскую сознательность, строго соблюдать установленные правила и не пытаться пересекать блокпосты, предлагая сотрудникам материальное вознаграждение.

Напоминаем, что передача материального вознаграждения лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, является коррупционным преступлением и наказывается в соответствии с законодательством Республики Казахстан. О фактах коррупции просят сообщать в круглосуточный саll-центр Антикоррупционной службы по номеру 1424.

Ерик Абитов