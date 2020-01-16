Вечёрки, святки и колядки

Традиция празднования двенадцати рождественских дней, или святок – периода от Рождества Христова до Крещенского сочельника, не теряет своей популярности.

Отдел русской этнографии Восточно-Казахстан-

ского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника вместе с фольклорным ансамблем «Бастеньки» организовали святочную вечерку с народными играми, забавами, песнями.

– Церковные и славянские святочные обычаи тесно переплетены, ведь они совпадают по времени в начале года, – говорит председатель Восточно-Казахстанского об-

щества славянской культуры Александр Яковлев. – Славянские этносы издревле отмечают святки во всем их многообразии и веселье. Это беззаботное время шуточных ритуалов, святочных гаданий, песен и потех. Мы всегда приглашаем на наши мероприятия семьи с детьми, чтобы размыть границы между зрителями и участниками, а также максимально вовлечь присутствующих в праздничное действо. Кроме того, наши встречи отличает следование народной традиции. Причем это обряды, которые взяты не из интернета, а из материалов наших этнографических экспедиций по Восточному Казахстану. Мы используем местный материал, костюмы, фольклор, ритуалы – в результате получается настоящий праздник. Как говорится, пока жива традиция – жив народ!

Напомним, славяне верили, что святочная неделя – это время радости и волшебства, когда можно узнать погоду по народным приметам, имя суженого или исход намеченного дела…

– Старославянское слово «святки» означает святые, праздничные дни, – добавляет Александр Яковлев. – Их еще называли свечками, колядами, святыми вечерами, кудесами. Речь идет о славянском народном праздничном комплексе зимнего календарного периода, который состоит из 12 дней «от звезды и до воды» (от появления первой звезды в канун Рождества (на Коляду) и до Крещения Господня).

В это время нужно святить, то есть освящать праздник добрыми делами, а также не впадать в обжорство, несмотря на то, что Рождество предваряет 40-дневный пост, заканчивающийся во время сумерек вкушением сочива (блюда из вареной пшеницы или риса с добавлением меда и сухофруктов). Отсюда, кстати, название праздника – Сочельник или Сочевник.

КОЛЯДНЫЕ БЛИНЫ ЛАДНЫЕ

Свыше 20 лет активисты этнокультурного объединения принимают участие в рождественских и святочных гуляниях, организуют благотворительные вечера и концерты с участием людей разных национальностей, возрастов, вероисповеданий. Делают они это вместе с украинским, белорусским объединениями и творческими коллективами областного Дома дружбы – центра общественного согласия. Это большой вклад в развитие культуры.

– Мы рассказываем и показываем, как наши предки колядовали, исполняли обрядные песнопения, готовили праздничные куличи, – говорит Александр Яковлев. – Ведь начало года – время особенное, когда солнце поворачивается с зимы на лето. Прибавился световой день, а значит, и радости должно быть больше. По народным поверьям, в это время можно узнать даже свою судьбу. В театрализованном представлении участвуют такие персонажи, как цыган, лошадь, коза и др. На потеху публике они показывают сценки со смыслом. Так, певень, или петух, изгоняет нечисть из дома, чтобы хозяева могли встретить колядующих, одарить их со словами: «Вот вам мех – один на всех». Это приносит благополучие в первую очередь самому дарителю. Одно из самых популярных пожеланий звучит так: «И жита полный дом, и чтобы дочек замуж отдавали и сынов женили, и сами крепки были».

Всех желающих окунуться в атмосферу древних народных традиций ждут в этнографическом музее Усть-Каменогорска 18 января на мероприятии «Раз в крещенский вечерок…».

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Считалось, если ясные святки, то полные амбары, а мокрые – мало урожая. Еще пращуры поговаривали, что на святках волки женятся и от Рождества до Крещения охотиться на зверей и птиц нельзя. Также нельзя встречать праздник в черном («приходить на пир в печальной одежде»). Со святого вечера до 14 января хозяйки не мели сор из избы. Замечено, «какая погода после Рождества, такая же будет и после Петрова дня (12 июля)». Хорошей приметой считался иней, который сулил богатый урожай, а также звездное небо, обещавшее приплод скота, птицы, изобилие хлеба. Так, темные святки – молочные коровы, святки светлые – куры будут хорошо нестись.

Ева Ким