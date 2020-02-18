В музее изобразительного искусства имени семьи Невзоровых открылась международная выставка «Ветер гор и степей».

В экспозиции представлено свыше 60 произведений казахстанских мастеров из Нур-Султана, Алматы, Щучинска, а также работы художников из США и Южной Кореи. Среди них как профессиональные художники, так и творческая молодежь. Многие из них являются членами Евразийской творческой гильдии. Это некоммерческая общественная организация, служащая площадкой для объединения креативных людей всех сфер и форм искусства. На сегодняшний день в казахстанской гильдии состоят более 130 мастеров.

Открытие выставки художники посвятили 175-летнему юбилею со дня рождения Абая. Авторы представили пейзажи, виды разных городов, натюрморты, сюжетные полотна на-

циональной тематики, интерьерную живопись и прикладные работы. Помимо картин представлены национальные женские головные уборы – саукеле, сделанные руками умелых мастериц.

– В экспозицию вошли произведения художников из Казахстана и других государств. Картины выполнены в разных техниках. Ранее мы провели эту выставку в Нур-Султане, Париже, Лондоне, Брюсселе. Теперь представляем ее в Семее. За рубежом экспозицию встретили на ура. Поскольку Казахстан для них – это экзотика, посетители с интересом знакомились с произведениями, отражающими казахский национальный колорит, – говорит куратор выставки Бибигуль Смакова.

– Очень рада находиться сегодня здесь, в этом городе я впервые, – поделилась впечатлениями художница из Южной Кореи Джонок Лим. – Открыла для себя удивительные работы моих коллег. Привезла три своих картины. Благодарна, что меня пригласили к участию в этом мероприятии.

Выставка продлится до марта. В дальнейшем организаторы планируют отправить экспозицию в Узбекистан, а затем в Европу.

Флора Левина

Семей