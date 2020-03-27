Вести из районов

Новые меры по сдерживанию цен на продукты питания приняты в Бескарагайском районе.

В районном акимате состоялось совещание с участием индивидуальных предпринимателей.

Главный санитарный врач Бескарагайского района Надежда Левченко разъяснила правила организации и проведения профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в торговых точках.

Помимо усиления санитарно-гигиенического режима и обязательного наличия антисептических средств, особый акцент сделан на ценовой политике.

– Ежедневно рабочие группы, в состав которых вошли соответствующие специалисты и депутаты районного маслихата, ведут мониторинг цен во всех десяти сельских округах района, – подчеркнул аким Бескарагайского района Шалкар Байбеков. – В период режима ЧП нельзя допустить повышения цен на социально значимые продукты питания и товары первой необходимости.

Ева Ким

Бескарагайский район