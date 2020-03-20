Весны прекрасное начало

Весеннее настроение подарили горожанам сотрудники одного из музеев Усть-Каменогорска.

В Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике открылась традиционная выставка изделий мастеров нашей области, посвященная весенним праздникам.

– Это ежегодное мероприятие раскрывает творческий потенциал нашего региона, – рассказала заведующая отделом народного и декоративно-прикладного искусства музея-заповедника, руководитель Ресурсного центра ремесленников ВКО Раиса Мухамеджанова. – Умельцы популяризируют традиции прикладного творчества, а также возрождают старинные ремесла края.

Гостей выставки гостеприимно встречают картины Николая Аштемы «Казахская невеста» и «Кыз Жибек и Толеген». Продолжают картинный ряд работы Александра Жульдикова в технике гобелена: «Фламинго», «Мак», «Зебра». Глядя на тканое полотно Тамары Сазоновой «Рассвет-закат», словно ощущаешь тепло весеннего солнца.

Многие мастера изобразили главный символ весны – женщину. Галина Андраханова познакомила зрителей с представительницами прекрасного пола разных национальностей – харизматичной «Мексиканкой», скромной «Девушкой с веером», нежной «Турчанкой». Ольга Бодягина в своей картине «Леля» воссоздала саму весну: теплую, наполненную пением птиц и звонким девичьим смехом.

– Интересна интерпретация женского образа, – отметила Раиса Мухамеджанова. – Каждый мастер показал особые грани женской натуры.

В отдельном зале расположились экспонаты декоративно-прикладного искусства. Здесь можно встретить удивительные творческие работы, выполненные в разных техниках и стилях. Приветствуют гостей куклы народов мира мастерицы Жанар Малекбаевой из Бескарагайского района. Немного поодаль расположились веселые домовые Людмилы Кузнецовой с пожеланиями здоровья и добра. На казахский танец приглашает кукла «Наурыз» Зои Быковой, которая изготовлена из рогоза. На страже порядка – воин с трезубцем Евгения Усанова.

Также здесь можно полюбоваться расписными декоративными досками и шкатулками, изделиями из кожи, бересты, чия, керамическими сувенирами, резными работами из кости, ювелирными украшениями, панно, рушниками, скатертями, вышитыми в казахском, русском и украинском стилях, расписными камнями и многими другими произведениями искусства, которые никого не оставят равнодушными.

Татьяна Кравченко

Тлеубек Шаяхмет