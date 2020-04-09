Весна идет, весне дорогу

Несмотря на переключившийся фокус внимания восточноказахстанцев на жизнь в режиме ЧП, противопаводковая ситуация по-прежнему актуальна.

Так, в Глубоковском районе, по информации местного акимата, на сегодняшний день паводковая обстановка стабильная. Мероприятия, направленные на предупреждение возможных подтоплений населенных пунктов, проведены во всех сёлах и посёлках района. Заранее прочищены водопропускные сооружения под автомобильными и железными дорогами, каналы и арыки, подготовлены в достаточном количестве мешки с инертными материалами.

– Акиматами поселков и сельских округов совместно с работниками «Шығыс су қоймалары» ведется ежедневный мониторинг наполняемости гидротехнических сооружений, – сообщил заместитель акима района Сергей Кимасов. – Все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, что дает запас для принятия талых вод. Ведется мониторинг за уровнем воды в реках, ручьях. В необходимых местах сделаны нарезки снега для безопасного направления талой воды от домов.

С начала паводкоопасного периода работники акимата совместно с сотрудниками отдела по чрезвычайным ситуациям произвели подворный обход. Жителям района раздали памятки о том, как следует действовать в чрезвычайной ситуации, с указанием местонахождения эвакуационного пункта. Сельчане не остаются в стороне – очищают арыки и канавы на своих придворовых территориях.

– В целом реализация противопаводковых мероприятий находится на ежедневном контроле районного акимата, – отмечает Сергей Кимасов. – Но, несмотря на стабильную обстановку, расслабляться пока рано.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район