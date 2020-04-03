Весна ждать не будет

Несмотря на введенный в стране режим чрезвычайного положения, в хозяйствах региона подготовка к посевной-2020 ведется по плану.

До начала весенних полевых работ осталось чуть больше месяца. Однако, даже несмотря на вынужденные ограничения, хозяйства области практически полностью подготовились к весеннему севу.

СЕВ – ПО РАСПИСАНИЮ

– Подготовка к посевной идет активная, и опасений по срыву кампании нет, – говорит заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Владимир Гайламазян. – Финансирование из бюджетов приходит своевременно и значительно больше, чем в прошлом году. К началу проведения полевых работ все хозяйства региона обеспечат минеральными удобрениями в полном объеме. Также у аграриев есть переходящий товарный запас, и сейчас они еще сбывают урожай прошлого года. Цена на подсолнечник и зерно хорошая, так что предприятия закончили год с прибылью. Главное, что настроение у сельхозпроизводителей позитивное, и они рассчитывают не только на поддержку государства, но и на свои силы.

Вопреки сложившейся ситуации, которая диктует особые условия проведения посевной кампании, сельхозпроизводители готовы преодолеть любые трудности.

По данным отдела растениеводства Управления сельского хозяйства, объем предстоящего ярового сева в текущем году составит 1 млн 98 тысяч гектаров.

Общая посевная площадь в регионе составит 1367,3 тыс. га, что на 6,8 тыс. га больше, чем в 2019 году. Севооборот не претерпит существенных изменений. При этом зерновые и зернобобовые культуры посеют на 559,3 тыс. га (41 процент от всего севооборота); масличные – на 481 тыс. га (35,1 процента), в том числе подсолнечник – 445,7 тыс. га (32,6 процента).

Кроме того, около 300 тыс. га (21,3 процента) займут кормовые культуры, 19 тыс. га (1,4 процента) – картофель, свыше 6,2 тыс. га (1,2 процента) – овощи и бахчевые культуры.

Залогом успешной посевной является наличие качественного посевного материала, технического обеспечения, достаточного количества топлива и средств защиты растений.

В Восточном Казахстане подготовлено 103,8 тысячи тонн качественных семян зерновых (100 процентов к плану), 4,6 тыс. тонн масличных культур, 1,4 тыс. тонн многолетних и однолетних трав и 61,5 тыс. тонн картофеля.

Для повышения плодородия почв под урожай 2020 года хозяйствами области запланировано внесение 30 тысяч тонн всех видов минеральных удобрений.

Одно из слагаемых успеха – финансовая поддержка хозяйств. Всего на проведение весенних полевых работ из местного бюджета направят около 5,5 миллиарда тенге субсидий, что на 1,9 млрд тенге больше уровня 2019 года. Средства пойдут на поддержку семеноводства – 2 млрд 75,9 млн тенге, удешевление стоимости минеральных удобрений – 1 млрд 725,3 млн тенге и пестицидов – 1 млрд 422,1 млн тенге.

Весенне-полевые и уборочные работы в этом году финансируются через АО «Аграрная кредитная корпорация». Для аграриев области организацией выделено 1 млрд 653,5 млн тенге, на 16 марта освоено 227,1 млн тенге.

– По вопросу обеспечения сельхозформирований области горюче-смазочными материалами для проведения весенне-полевых работ 2020 года Министерством энергетики выделено 30 тысяч тонн дизельного топлива Павлодарского НХЗ по среднерыночной цене завода – 184 тысячи тенге за тонну (в 2019 году было выделено 27 тысяч тонн). Акиматами городов и районов определены операторы по доставке дизельного топлива, – отмечает Владимир Гайламазян.

По его словам, эти объемы дизтоплива позволят полностью удовлетворить потребности всех районов. К слову, его выдача распределена по месяцам. В марте аграрии получат 8 тысяч тонн дизельного топлива, в апреле – 9 тыс. тонн, в мае – 8 тыс. тонн, в июне –

5 тыс. тонн. В марте отпускные цены у операторов составили от 170 до 178 тенге за литр.

ПАНДЕМИЯ НЕ ПОМЕХА

К различным сценариям в условиях чрезвычайного положения готовы предприятия ТОО «Астана–Бизнес», как одни из основных игроков местного сельскохозяйственного рынка.

Генеральный директор агрохолдинга Фарид Абитаев уверен, что весь комплекс запланированных весенне-полевых работ в целом будет выполнен своевременно и качественно.

– Подготовка техники к весенне-полевым работам в наших хозяйствах ежегодно начинается с осени – после завершения жатвы, – отмечает Фарид Абитаев. – В межсезонье земледельцы провели ремонт агрегатов. Запчасти и комплектующие на импортную сельхозтехнику были заказаны заранее, но из-за введенных ограничений международного транспортного сообщения сроки поставок немного растянулись. Но, думаю, мы все же успеем в срок подготовить технику к севу. Также наши предприятия в полном объеме обеспечены удобрениями и средствами защиты культурных растений.

Говоря о рисках, которые возможны этой весной, аграрий имеет в виду отнюдь не погодные факторы.

– Поскольку нынешняя зима не самая суровая к сельскохозяйственным культурам, то главные риски следует связывать со сложившейся ситуацией – закрытие границ, колебание валютного курса и тому подобное. Однако наряду с этим на фондовой бирже отмечается взрывной рост акций продовольственных компаний, что напрямую коснется казахстанских сельхозтоваропроизводителей и положительно скажется на агропроме страны в целом.

По словам Фарида Абитаева, одним из факторов, который затруднит работу животноводческого комплекса ТОО «ОХМК», является введение ограничений на передвижение по городу. Но и в этом случае руководство ТОО «Астана–Бизнес» предусмотрело превентивные меры. Для своих сотрудников, проживающих в Усть-Каменогорске, компания приобрела и арендовала жилье в близлежащих к МТФ населенных пунктах.

Кроме того, все работники сельхозпредприятий холдинга обучаются работе на всех видах техники.

– Мы готовы к различным сценариям, связанным с пандемией. Понимаем, что от нашей работы зависит продовольственная безопасность региона. Для того чтобы производственный процесс не останавливался по причине болезни работников (этого мы тоже не исключаем), все кадры проходят обучение работе на различных видах техники, чтобы можно было вовремя произвести ротацию, – резюмирует аграрий.

Бахыт Сарсембаева