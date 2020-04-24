Весенние перемены

В селе Тугыл Тарбагатайского района отремонтируют стадион и Дом культуры.

О том, какие положительные перемены ожидаются в сельском населенном пункте, рассказал аким Тарбагатайского района Серикказы Садвакасов.

Одной из важнейших задач руководства района является развитие массового спорта. С этой целью планируется реконструкция местного стадиона.

– Объект нужно оградить. С одной стороны посадим деревья, с другой – установим для зрителей секторы с крытым верхом, проведем освещение. Таким образом, любители спортивных зрелищ смогут наблюдать за соревнованиями в любую погоду в хороших условиях, – отметил Серикказы Садвакасов. – Здесь также можно будет не только играть в футбол, но и заниматься различными физическими упражнениями.

Неподалёку будет возведен спортивно-оздоровительный комплекс.

По мнению главы района, всё это позволит приобщить сельчан, в частности молодежь, к занятиям спортом и физической культуре.

Вместе с тем капитальный ремонт проведут в Доме культуры. Отремонтируют также среднюю школу имени Ш. Уалиханова. Напомним, в прошлом году в этом учебном заведении заменили обогревательный котёл. Кроме того, местное руководство уделило особое внимание качеству используемого угля. Итогами проведённой работы остались довольны как ученики и учителя, так и родители.

– Выделены средства на ограждение кладбища на окраине села Тугыл. Своё решение нашёл и вопрос обеспечения населения питьевой водой, – сообщил Серикказы Садвакасов. – Рассматривается возможность выделения средств на ремонт дорог.

Также глава района отмечает высокий туристический и предпринимательский потенциал сельского населённого пункта. Расположен он рядом с озером Зайсан и недалеко от трассы Омск – Майкапчагай. Поэтому многие местные жители изъявляют желание развивать пляжный туризм. Серикказы Садвакасов заверил, что такая возможность будет рассмотрена.

Баян Аскар

Тарбагатайский район