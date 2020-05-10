Верны традициям

Ряды Вооруженных сил Казахстана пополнят 1500 восточноказахстанцев. Однако традиционный День призывника перенесен на июнь.

Напомним, с 16 марта в Казахстане действует режим ЧП. Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу. Приостановлен был призыв в армию и увольнение солдат-срочников.

«Призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан в марте – августе и сентябре – декабре 2020 года граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва», – говорилось в тексте указа Главы государства.

– В феврале 2020 года Глава государства подписал указ о том, что призыв на воинскую службу продлится с марта по июнь, – отметил заместитель начальника департамента – начальник управления воспитательной, идеологической и военно-патриотической работы Департамента по делам обороны ВКО майор Ерлан Рамазанов. – Сроки осеннего призыва остались прежними. Весенний призыв в армию начался в марте. Исполнять свой долг перед Отечеством отправились более 100 восточноказахстанцев. В июне мы ожидаем, что ряды Вооруженных сил республики пополнятся примерно на 1500 ребят из Восточного Казахстана. Молодежь – это будущее страны, поэтому патриотическое воспитание – приоритетная задача государства и Министерства обороны РК. Сильная армия – это сильный Казахстан!

Стоит отметить, что в минувшем году осенний призыв собрал свыше 1240 молодых людей, из которых 270 ребят отправились служить на границы Республики Казахстан.

В целом за годы независимости было призвано более 100 тыс. новобранцев из ВКО. Командиры частей характеризуют солдат из Восточно-Казахстанской области как ответственных, дисциплинированных и исполнительных.

По словам начальника Департамента по делам обороны ВКО полковника Кайырбека Кайрканова, сейчас как никогда важно поднять имидж военнослужащих. Накануне праздника Дня защитника Отечества он пожелал всем жителям региона мира, добра, здоровья.

Примечательно, что военно-патриотическое воспитание молодежи продолжается в течение всего года. Уроки НВП, военно-спортивные игры, почетный караул и другие мероприятия способствуют повышению имиджа воинской службы.

Так, с января по март сотни 16-летних юношей прошли военно-медицинскую комиссию, по итогам которой им вручили соответствующий документ, подтверждающий годность к службе по достижении ими возраста 18 лет.

– К примеру, в прошлом году в школе-лицее им. Ш. Уалиханова в Усть-Каменогорске мы впервые провели торжественную церемонию вручения, но в последующем охватим все учебные заведения города, – говорит председатель Восточно-Казахстанского областного филиала РОО «Ветераны Вооруженных сил», почетный ветеран Вооруженных сил РК, подполковник в отставке Токен Билялов. – Для 29 школьников тот день стал особенным, ведь напутственные слова им сказали воины-интернационалисты, ветераны Вооруженных сил, родители и учителя. Считаю, что патриотическое воспитание начинается с семьи и школьной скамьи. Скоро эти ребята будут исполнять свой долг в рядах казахстанской армии. Армейские ряды пополнятся настоящими патриотами своей Родины. Безопасность – это бесценное богатство, так же как мир, стабильность, спокойствие. Это особенно важно помнить в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Токен Билялов добавил, что желающих служить в рядах казахстанской армии становится все больше год от года. В одном из своих выступлений Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев отметил, что Вооруженные силы должны быть укомплектованы профессионалами, преданными своей Родине, оснащены современной техникой, обучены новым тактическим приемам, чтобы обеспечить защиту важных национальных интересов страны от существующих и потенциальных угроз.

– Мы верим в нашу молодежь, передаем свои традиции, опыт, – подчеркнул Токен Билялов. – Это и есть преемственность поколений, когда курсанты, школьники, студенты видят, как ведут себя офицеры, стремятся подражать им. Участники Великой Отечественной войны – это пример для молодого пополнения.

Ева Ким