Вера в добро

В Риддере с Новым годом поздравили детей с особенностями в развитии и из неблагополучных и малообеспеченных семей.

Сотрудники Молодежного ресурсного центра города, автоклуба Subaru Family, мотоклуба Moto Сorps МСС, отдела полиции и волонтеры провели благотворительную акцию «Чудеса в Новый год!» для детей с особенностями в развитии и детей из неблагополучных и малообес-печенных семей. Участники акции в костюмах Деда Мороза и Снегурочки развозили детям подарки и поздравляли с Новым годом.

– Такие акции необходимы, особенно в этот праздник, когда не только дети, но и взрослые ждут чуда, – отметила руководитель отдела внутренней политики Риддера Анар Дукенбаева. – Очень хочется, чтобы в эти дни все забыли о заботах и невзгодах. Ведь мы встречаем Новый год с верой в доброе, с надеждой на новые свершения.

В Риддере на постоянной основе проводятся благотворительные акции для социально уязвимых слоев населения. Закреплено шефство к каждому празднику. Волонтеры, государственные служащие и неравнодушные предприниматели города посещают инвалидов (одиноко проживающих), ветеранов войны и труда, многодетные семьи, вручают им продуктовые наборы, мыло-моющие средства, оказывают другую необходимую помощь.

Ерик Абитов

Риддер

Фото из открытых источников