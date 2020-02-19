В Риддере стартовали мероприятия, посвященные юбилею Абая.

В городе проходит череда торжественных мероприятий, посвященных началу празднования 175-летия великого казахского классика Абая Кунанбайулы. Во всех библиотеках города в рамках акции «Великое наследие Абая» оформлены книжно – иллюстративные выставки, такие как «Великий просветитель казахского народа», «Великое наследие Абая», «Абай — великий поэт», «Наследие Абая – наследие вечности».

В Риддерском историко-краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки акварельных работ риддерского художника Юрия Хабарова под названием «Абай и его современники». Во Дворце культуры проведено торжественное музыкальное мероприятие «Абай –Ұлт биігі». В нём приняли участие жители города, в числе которых представители предприятий и организаций всех форм собственности, НПО, филиалов политических партий, молодежных организаций. В исполнении лучших солистов Дворца культуры прозвучали лирические и проникновенные песни Абая.

– Этот год полон ярких и знаменательных дат, отмечать которые мы будем в масштабах страны, – поделился заместитель акима Риддера Данияр Дюсембаев. – Для нашей области особенно важно празднование 175-летия Абая Кунанбайулы. Его творческое наследие обогатило нашу историю и культуру, стало бесценным духовным достоянием, которое актуально во все времена, отвечает чаяниям и реалиям сегодняшнего дня. Меняются времена, происходят изменения в общественном сознании, но произведения великого Абая остаются актуальными для нас, ныне живущего поколения. Как сказал Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев, «сменятся эпохи, обновится лик Земли, но не погаснет никогда неизбывная любовь народа к Абаю».

Свое отношение к творчеству великого казахского поэта и просветителя высказали жители моногорода, отметив, что он зеркалом общественной мысли казахов, носителем духовного богатства своего народа и навсегда останется сияющей вершиной в национальной культуре. Ведь наследие Абая – это неиссякаемое достояние народа, не утрачивающее своего значения на протяжении веков.

– Мы очень рады, что присутствуем на открытии цикла мероприятий, посвященных юбилею Абая Кунанбайулы, – выразила свое мнение жительница Риддера Альбина Мындыбаева. – Я рада, что на мероприятии много молодежи и что им интересно литературное наследие Абая.

В рамках празднования юбилея основоположника казахской письменной литературы сотрудники Молодежного ресурсного центра Риддера запустили видеочеллендж #МенАбайдыОқимын, который будет идти на протяжении года.

Марк Касымов

Риддер