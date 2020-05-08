Везунчик Павлов

Чудеса случаются не только в обычной жизни, но и в военной. Эти удивительные истории рассказала о своем двоюродном дедушке Юрии Павлове жительница Усть-Каменогорска.

По словам Ольги Самборской, в годы Великой Отечественной войны ее родственник – подполковник Юрий Павлов командовал целым авиаполком. Его путь на фронт похож на истории многих молодых советских солдат, которые отправились на передовую.

Интересно другое – этому фронтовику часто везло, и по-крупному. Например, однажды в ходе воздушного боя самолёт Юрия Павлова сбили, но он не погиб, упав в тылу немцев. Казалось бы, ситуация безвыходная…

– Много чудес случается в жизни, и на войне тоже, и эта история тому яркий пример, – говорит Ольга Самборская. – Мой двоюродный дедушка пробирался по вражеской территории, маскировался, чтобы не заметили фашисты. Ему даже повезло в том, что он нашел кисет с сухарями и патронами, подходящими к его пистолету!

Однажды он проснулся от немецкой речи и встретился взглядом с гитлеровцем. И, о чудо, тот не выдал русского лётчика, а, наоборот, увёл остальных «фрицев» от этого места. И вот нейтральная полоса, но немцы не открыли огонь, что удивило и насторожило Юрия Петровича, который не понимал, в чем дело, продолжая двигаться в сторону своих.

Как выяснилось позже, это поле было заминировано немцами. Юрий Павлов уже мысленно простился со всем, что было ему дорого. И вдруг увидел своего однополчанина: «Павлов, жив! А мы уже не надеялись тебя увидеть!». Все обошлось тогда…

Юрий Петрович Павлов прошел всю войну, получив множество орденов, медалей. И в мирное время был не раз отмечен за добросовестный труд во благо Родины.

– Хочется поздравить ветеранов и тружеников тыла с наступающим юбилеем Победы, поблагодарить их и пожелать благоденствия и крепкого здоровья, – отметила Ольга Самборская.

Ева Ким