Вахта без сна и покоя

Энергетики нашей страны отмечают свой профессиональный праздник 22 декабря – в самый короткий по продолжительности световой день. Вслед за ним приходит самая длинная ночь, но ее темнота отступит перед светом, которым давно и надежно благодаря работе энергетиков наполнено все наше жизненное пространство. Кстати, электроэнергия настолько прочно вошла в нашу жизнь, что даже самое недолгое ее отключение обрушивает весь быт.

Согласно ежегодной традиции накануне Дня энергетика Казахстана мы побывали в Курчумском РЭС АО «ВК РЭК». Важная жизнеобеспечивающая структура района работает в штатном режиме. Все специалисты – профессионалы с большой ответственностью несут рабочую вахту. Так было во все годы и десятилетия существования организации. Кстати, накануне Дня энергетиков стоит обратиться к вехам ее истории.

Как это было

Создание электрических сетей относится к далекому 1949 году, когда в Алтайском районном управлении Усть-Каменогорска были основаны Восточно-Казахстанские электросети «Алтайэнерго», которые интенсивно развивались одновременно с вводом предприятий цветной металлургии и оборонной промышленности, войдя в десятку лучших аналогичных организаций Министерства энергетики СССР.

Курчумский сетевой участок Восточно-Казахстанского объединения «Алтайэнерго» образовался в 1972 году. Вначале он снабжал электроэнергией село Курчум за счет работы дизель-генераторов. Электросетевое хозяйство составляло: 34 комплектно-трансформатортные подстанции, 70 километров линий электропередачи. Обслуживающий персонал состоял из 23 человек.

В 1972 году Курчумский район вошел в план проектирования и строительства электросетевых объектов области. В 1973 году были подведены высоковольтные линии и включены подстанции Чердояк и Сергеевка. Высоковольтная линия Большенарым – Чердояк по сложности рельефа и метеоусловий находится на втором месте по Казахстану. Во время ее строительства металлоконструкции и опоры доставлялись на участок с пристани Куйган на вертолетах. Зимой из-за повреждений на линии случались аварийные отключения.

Обслуживала линию одна бригада линейщиков. Электролиния до границы с прежним Большенарымским (Катон-Карагайским) районом составляла 26 километров. Но какие это были километры! Электрикам приходилось работать в экстремальных условиях: при двухметровых сугробах, обледенелых проводах и гирляндах изоляторов. Последние зачастую превращались в сплошные ледяные глыбы. Добирались до трудного участка на гусеничных тракторах. Нередко приходилось вызывать вертолеты.

Стоит сказать, что спустя десятилетия экстремальности в работе нынешних энергетиков не убавилось. Позже электролиния прошла по маршруту: Боран – Маркаколь – Карой – Акбулак – Каратогай – Теректыбулак – Чердояк и была закольцована.

В 1999 году Восточно-Казахстанские электрические сети были переданы государством под временное управление американской компании. В апреле 2012 года возвращены национальной компании «Самрук-Энерго». В 2019 году энергетики Восточного Казахстана отмечают 70-летие со дня образования Восточно-Казахстанских электрических сетей.

День сегодняшний

Сегодня Курчумский РЭС – это 17 электроподстанций. Они являются опорными сегментами всей электросистемы района и находятся в разных его точках. Каждая электроподстанция включает: электролинии, трансформаторы, комплекты распределительных устройств наружных установок. Протяженность обслуживаемых электросетей – 1600 километров. Имеется 404 КТП, 27 единиц техники. Весь персонал Курчумского РЭС – 104 человека, включая инженерно-технический персонал, а также электромонтеров. Последние являются главной действующей силой во время проведения любых, в том числе аварийных работ.

Задача энергетиков района на протяжении всех лет существования их организации остается неизменной – бесперебойное обеспечение электроэнергией потребителей – населения Курчумского района. С 2017 года в целях оценки качества работы коллектива РЭС введены два новых критерия оценки работы. Первый включает показатель количества отключений электроэнергии на одного человека. Второй – продолжительность отключений в течение года. Согласно новым критериям оценки по итогам 2019 года коллектив Курчумского РЭС среди аналогичных организаций Алтайского региона ВК «РЭК» занял третье место с вручением наградного кубка.

В 2018 году от села Акбулак до месторождения Каршига, где находятся рудник и обогатительная фабрика, проложена электролиния длиной 18 километров. В 2019-м она дополнена еще тремя километрами электролиний. Руководил работами мастер сетевой подстанции, заслуженный энергетик Казахстана Нуролда Аплатонов.

Как было уже сказано, экстрима и трудностей в работе энергетиков еще предостаточно. Особенно в зимний период, когда приходится добираться до аварийных участков на лошадях, лыжах, снегоходах, откапывать из снега электролинии и т. д.

В канун профессионального праздника нагрудные знаки к 70-летию энергетической системы Восточного Казахстана получили начальник Курчумского РЭС Жандос Ожирканов, пять специалистов организации и еще два ветерана.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район