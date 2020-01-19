Валяйте на здоровье!

Что нужно, чтобы создать неповторимый образ, знает жительница Алтая. Настоящая шерсть, несколько свободных вечеров и безграничный полет фантазии. Впрочем, Ольга Марилова забывает упомянуть талант, который помогает ей создавать удивительные дизайнерские валяные наряды. Расписные тончайшие юбки, уютные кардиганы, теплые палантины, кокетливые шляпки из валяной шерсти Ольга научилась делать около четырех лет назад. Увиденный в интернете мастер-класс, посвященный технике мокрого валяния, требовал активных действий, но в моногороде не было материала для работы. Для творчества подходила далеко не любая шерсть. Необходимую удалось найти только в Алматы. После переговоров с поставщиком начинающий мастер получила долгожданную посылку.

– Сделала первую шапочку, – вспоминает Ольга. – Очень понравился результат, хотя до совершенства, признаюсь, было далеко. Училась по мастер-классам в интернете и на своих ошибках. Со временем моим творчеством заинтересовались родственники, знакомые, стали просить сделать что-то для них.

На тот момент в Алтае у мастера не было единомышленников. Валянием шерсти никто не занимался. Позднее опыт рукодельницы стал примером для еще одной жительницы города – Ирины Ушаковой.

– У каждого валяльщика свой почерк, – отмечает Ольга. – Даже если попытаешься повторить чью-то работу, получится другая вещь. Когда люди в первый раз видят мою одежду, спрашивают, как я это тку. И очень удивляются, услышав про валяние.

На создание кардигана у мастера уходит до пяти дней. Особо ценится цельноваляная одежда, но иногда из-за большого размера вещи приходится использовать выкройки, готовить отдельные фрагменты, а после их соединять.

По словам валяльщицы, одежда из стопроцентной шерсти комфортна в использовании. Она уютная, теплая, но не создает эффекта парника, как вязаные вещи с добавлением искусственных волокон. Хорошо впитывает влагу, но в то же время быстро сохнет. Благодаря низкой теплопроводности шерстяные изделия, к примеру шляпки, можно использовать даже летом. Они надежно защищают голову от перегрева.

Кроме того, валяные костюмы – гипоаллергенные, экологичные и, самое главное, всегда привлекающие внимание. Нетканое полотно в руках хорошего мастера превращается в настоящие картины с пейзажами или замысловатыми абстрактными узорами. Каждую работу можно расценивать как произведение искусства.

Несмотря на то, что по образованию Ольга юрист и много лет проработала в кадровой службе на производстве, на протяжении всей жизни она увлекалась творчеством. Рисовала, расписывала посуду, сувениры, пробовала различные техники.

– После того как вышла на пенсию, появилось больше свободного времени, и я наконец нашла свое призвание, – делится мастер. – Конечно, создавать валяную одежду непросто, это кропотливый труд, но он

позволяет воплотить все мои фантазии, реализовать себя. Заметила, что часто в моих работах появляются мотивы хохломы. Причем бесполезно планировать конкретный эскиз, продумывать рисунок. Стоит только начать, и ты забываешь обо всем, руки художника сами ведут и решают, каким будет полотно.

В больших городах шедевры талантливых валяльщиц в цене. Стоимость палантинов может доходить до 70-80 тысяч тенге, костюмов из юбки и жакета – превышать 100 тысяч. Но, как отмечает Ольга, для жителей Алтая даже цены в пять раз ниже будут недоступными, поэтому она не ставит перед собой цели заработать на увлечении. Скорее – порадовать себя и близких своим творчеством.

Ольгу полностью поддерживают все домашние. У нее трое детей и уже семь внуков. Для взрослых модниц мастер создает дизайнерские наряды, для малышей – уютные костюмчики. Пробовала делать и игрушки, но быстро поняла, что ей интереснее валять практичные вещи, которые будут приносить пользу, а не пылиться на полке. Кроме того, ее увлекают именно элементы работы модельера. Еще в молодости мастер сама придумывала для себя различные наряды.

– Самый главный плюс мокрого валяния в том, что этот вид творчества многогранен, – признается автор. – Еще многих методик не испробовала, хочу, к примеру, сделать картину из шерсти и камней, которые коллекционирует мой брат Владимир Миков. Уверена, что минералы в таком обрамлении заиграют новыми красками, засияют, обретут теплоту, которой им так не хватает.

Творческих планов у мастера много. Есть, к примеру, мечта свалять платье-русалку. К тому же, хотелось бы поделиться полученными знаниями с начинающими рукодельницами. Как говорит Ольга, нельзя опыт, который помог стать счастливее, держать в секрете.

Ксения Мецлер

Район Алтай