Важный драйвер экономики

Новые идеи и предложения по развитию туристического потенциала Восточно-Казахстанской области обсудили представители турсферы региона.

Актуальные вопросы развития туризма в ВКО рассмотрели в ходе круглого стола с участием депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Жанат Омарбековой и представителей государственных учреждений, бизнес-сообщества, неправительственного сектора.

В беседе депутат Мажилиса акцентировала внимание на основных направлениях Государственной программы развития туристской отрасли РК на 2019–2025 годы.

– В программе выделены шесть ключевых моментов, – сказала Жанат Омарбекова. – Это развитие туристских ресурсов, обеспечение транспортной доступности, повышение качества и доступности туристских продуктов и услуг, создание благоприятного туристского климата, формирование эффективной системы продвижения туристского потенциала страны на внутреннем и международном рынках и совершенствование системы управления и мониторинга развития туристской отрасли.

По мнению депутата, постепенное выполнение этих задач позволит достичь высокого уровня оказания туристических услуг в стране. Ведь туризм является одним из важных драйверов экономики и его доля в общем объеме ВВП РК к 2025 году должна составлять не менее восьми процентов.

О туристском потенциале Восточного Казахстана сообщил руководитель областного Управления туризма и внешних связей Марат Кабаков. Он подчеркнул, что ежегодно регион посещают почти 600 тысяч человек, а объем оказанных услуг составляет 6 млрд тенге. Также он отметил, что продолжается благоустройство побережья озера Алаколь, которое по госпрограмме развития туристской отрасли до 2025 года вошло в ТОП-10 объектов карты туристификации Казахстана.

– На Алаколе выделено 60 га побережья, земельные участки будут предоставляться инвесторам для строительства 3-, 4-звездочных гостиниц, – рассказал Марат Кабаков. – То есть земельные участки по итогам конкурса будут выдаваться им как грант.

При поддержке акимата к участкам проведут всю необходимую инфраструктуру. Общая сумма этих проектов составляет 30 млрд тенге.

Далее работа продолжится с туробъектами ВКО, входящими в ТОП-50 приоритетных туристских зон.

Также Марат Кабаков подчеркнул, что управление активно сотрудничает с туроператорами. К примеру, разработан маршрут «Литературный Восток», в рамках которого в прошлом году более двух тысяч школьников ознакомились с достопримечательностями Восточного Казахстана. В общем в регионе функционируют 60 туристических маршрутов.

В свою очередь представители туристской сферы озвучили идеи и предложения по наращиванию туристского потенциала региона. Так, заместитель директора РГУ «Западно-Алтайский государственный природный заповедник» Григорий Наговицын отметил, что в области необходимо развивать все виды туризма, чтобы он не носил сезонный характер, а также разработать специальный инклюзивный маршрут для людей с особыми потребностями.

Исполнительный директор Туристской ассоциации Восточного Казахстана Серик Жунусов предложил рассмотреть вопросы, связанные с дополнениями в нормативные документы. К примеру, допустить отчуждение земель государственного лесного фонда для строительства и функционирования объектов туризма при равноценной передаче в гослесфонд территории частных лесных фондов, равноценное функционирование частных пляжей наравне с государственными и т. д.

Были обсуждены и такие актуальные вопросы, как состояние транспортной инфраструктуры, отсутствие у частных предпринимателей права собственности на землю, нехватка полиязычных гидов, неравномерная нагрузка во время каникул и многие другие.

В завершение встречи депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Жанат Омарбекова заверила, что все озвученные предложения будут вынесены на рассмотрение в Парламент РК.

– Благодаря проведению таких мероприятий мы узнаем о ситуации в регионах, – резюмировала Жанат Омарбекова. – Для улучшения качества работы необходимо, чтобы была обратная связь. Все предложения будут вынесены на обсуждение и по ним будет принято решение.

Татьяна Кравченко

Фото Еркежан Қалиевой