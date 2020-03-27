Важные вопросы

Предприниматели намерены оказывать поддержку своим сотрудникам в период ЧП.

Более 100 предпринимателей Восточного Казахстана обратились в региональный и районные филиалы Палаты предпринимателей ВКО по вопросу выплаты заработной платы работникам в условиях чрезвычайного положения.

По информации пресс-службы ПП ВКО, количество обращений увеличивается с каждым днем.

Несмотря на то, что у многих сократился поток клиентов, соответственно, и доходы, предприниматели стремятся поддержать своих работников, понимая, что им тоже нужно кормить свои семьи, выплачивать кредиты. Так, индивидуальный предприниматель из Риддера в целях оптимизации затрат по налогам на рекламу и оплату электроэнергии с 1 апреля намерен выключить на месяц свой Led-экран на центральной площади.

– Этот шаг может привести к снижению спроса на наши услуги, – говорит Алена Бабкина. – Но позволит сохранить одну минимальную заработную плату для содержания хотя бы одного сотрудника.

От бизнесменов поступают различные предложения по разрешению сложившейся ситуации. Например, директор турагентства из Усть-Каменогорска предлагает ввести государственные субсидии для оплаты отпуска сотрудников на период ЧП.

– Отпуск сотрудников – вынужденная мера, поэтому было бы справедливо отправить их в оплачиваемый отпуск, чтобы сохранить рабочие места, – говорит предприниматель Олег Тимохович.

Местные исполнительные органы между тем заявляют о важности соблюдения трудового законодательства, информируют предпринимателей об оплате труда в режиме карантина и организации дистанционной работы.

По их данным, в случае перевода работников на карантин работодатель обязан выплачивать больничный, размер которого на сегодняшний день определен в сумме 39 765 тенге. Также работодатель может перевести сотрудников на другие режимы работы, в том числе дистанционный с сохранением заработной платы. Кроме того, по соглашению сторон могут выплачиваться дополнительные расходы работника – за средства коммуникации, коммунальные и другие платежи.

Со своими проблемами, вопросами и предложениями предприниматели ВКО могут обращаться в региональный и районные филиалы Палаты предпринимателей ВКО по номерам телефонов, указанным в ссылке https://oskemen.atameken.kz/ru/.

Ерик Абитов