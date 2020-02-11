Важные вехи истории

Народная экспедиция «Дорогой Первого Президента» охватит все местности, связанные с жизнью и деятельностью Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Напомним, 7 февраля по всей республике дан старт общенациональному проекту Ассамблеи народа Казахстана «Народная экспедиция «Дорогой Первого Президента». Восточный Казахстан не стал исключением. В областном Доме дружбы – центре общественного согласия собрались председатели этнокультурных объединений и творческих коллективов, общественные деятели, волонтёры и молодёжь, чтобы начать изучение жизненного и трудового пути Елбасы.

Как мы сообщали, в рамках проекта состоятся различные мероприятия информационного, общественно-политического, научно-просветительского, культурно-массового характера. Народная экспедиция побывает в селе Шамалган в Алматинской области, где Нурсултан Назарбаев родился и вырос, а также во всех регионах страны, в том числе городах Темиртау и Караганда, где прошли его трудовые годы в сфере металлургии. Экспедиция посетит и украинский город Днепродзержинск (ныне город Каменское), с ним Елбасы связывают студенческие годы. Вместе с тем будет охвачена деятельность Нурсултана Назарбаева в качестве Первого Президента Казахстана.

Экспедиция завершит свою работу в июле этого года. Заключительной точкой проекта станет международная конференция. Как отметил заместитель председателя АНК Жансеит Туймебаев, самые активные участники будут награждены, все труды и дневники экспедиции представят Елбасы.

– Благодаря этому проекту молодежь откроет для себя множество интересных фактов из истории нашего государства и биографии Нурсултана Абишевича, – подчеркнула заведующая секретариатом АНК ВКО Жанна Аскарова. – На протяжении многих лет Елбасы работал над укреплением национальной консолидации. Фундаментом единства и межэтнического согласия в стране стал первый Дом дружбы областного значения, открытый в Усть-Каменогорске самим Елбасы.

Одним из свидетелей этого исторического события стал член Ассамблеи народа Казахстана, почётный гражданин Усть-Каменогорска Лео Шик.

– Бывает, когда наступают тяжелые времена, народ сам рождает своего лидера, того, кто способен предвидеть будущее, объединить всех, выработать хорошую идею, нужную людям, и претворить её в жизнь. Эта миссия выпала на долю Нурсултана Назарбаева, – сказал Лео Шик.

Те, кто был на торжественном открытии областного Дома дружбы в 1992 году, помнят, что там же Нурсултан Назарбаев провёл обряд разрезания пут годовалого мальчика Ислама. Его бабушка Майра Мурсалимова говорит, что это было очень волнительное событие.

– В 15 лет Ислам побывал на приёме у Нурсултана Абишевича в столице. После окончания учёбы он начал работать, нашел своё место в жизни, – поделилась Майра Мурсалимова.

Отметим, открытие народной экспедиции прошло и в Доме дружбы Семея, участники мероприятия также поделились своими воспоминаниями о встрече с Елбасы. Среди них – почётные граждане, общественные деятели, стоявшие у истоков закрытия ядерного полигона, и люди, по сей день вносящие вклад в социально-экономическое развитие области. В ходе мероприятия гостям были презентованы фильм о жизни и деятельности Первого Президента РК, а также авторские книги Елбасы.

Гульжан Естаева