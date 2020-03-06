Важность выбора

В Шемонаихинском районе уделяют серьезное внимание правовому воспитанию подрастающего поколения.

Совершеннолетние старшеклассники и студенты, которые не принимали участия в выборах, вскоре пройдут специальное электоральное обучение.

Вопросы о проведении электорально-правового воспитания, формировании и развитии правовой культуры молодых избирателей, не принимавших участие в голосовании, рассмотрели на очередном заседании Шемонаихинской районной территориальной избирательной комиссии.

Участники мероприятия изучили рекомендации Центральной избирательной комиссии РК и на их основе приняли решение заключить соглашения с учебными заведениями района о проведении электорального обучения со старшеклассниками и студентами.

В учебных организациях состоятся выездные семинары-совещания, на которые будут приглашать учащихся 2000-2002 годов рождения. Основной темой таких бесед будет обеспечение активного и осознанного участия в избирательных процессах.

Также в районе планируется провести конкурс на знание выборного законодательства. Предполагается, что победители будут поощрены призами.

Кристина Кирдяпкина

Шемонаихинский район