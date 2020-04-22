Бюджет открытый и понятный

Более доступной для жителей ВКО стала информация о бюджетных затратах.

В ходе онлайн-брифинга в рамках проекта ANTIKOR.LIVE первый заместитель Департамента Агентства по противодействию коррупции по ВКО Жигер Байдилдин презентовал работу «Интерактивной карты открытых бюджетов».

«Интерактивная карта открытых бюджетов» – это проект по внедрению инструментов общественного контроля в процессы функционирования государственного бюджета.

Она запущена в ВКО в ноябре прошлого года и позволила жителям области на доступном и понятном языке получать важные сведения о бюджетных затратах, создала эффективный механизм общественного контроля.

В настоящее время на карте размещено 1520 организаций Восточного Казахстана, опубликовано более 3460 бюджетов на сумму свыше 731 млрд тенге.

В режиме реального времени отображаются детальные сведения о выделенных бюджетных средствах на строительство, ремонт и содержание социальных объектов в нашем регионе.

– Карта открывает доступ к информации по поставщикам, выделяемым суммам, срокам строительства, гарантийным обязательствам, деталям строительства, – прокомментировал Жигер Байдилдин. – Любой желающий сможет 24 часа в сутки контролировать указанные процессы, сверять их с документацией и в случае выявления расхождений сообщать в уполномоченный орган, приложив при этом соответствующие фото- и видеоматериалы.

Кроме того, ресурс автоматически анализирует суммы затрачиваемых средств и сверяет их с аналогичными объектами, пользуясь для этого возможностями искусственного интеллекта. В случае значительного превышения или занижения расходов система указывает рисковые зоны, тем самым автоматизируя общественный контроль.

Карта направлена на повышение прозрачности деятельности государственных органов и упрощение доступа к информации. В дальнейшем проект позволит гражданам не только контролировать бюджетные расходы, но и выносить инициативы по выделению средств на конкретные направления.

Карта доступна по адресу publicbudget.kz.

Ерик Абитов