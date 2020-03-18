Быстро и качественно

Швейные предприятия Семея будут ежедневно выпускать минимум 100 тысяч медицинских масок многоразового использования.

Перед предприятиями стоит задача в достаточно короткие сроки сшить не менее 6 миллионов единиц. Этого хватит, чтобы закрыть потребность Восточного Казахстана в средствах индивидуальной защиты.

Основной объем производства выполняют швейные компании «Семейспецснаб» и «УК Юнис». Также договоры заключены еще с десятью предприятиями области. С 16 марта все они работают в круглосуточном режиме.

На данный момент на одном только швейном предприятии все 70 сотрудников заняты пошивом марлевых масок. План каждой швеи – 500 масок за смену. Сырьем предприятие полностью обеспечено, заключены договоры на поставку марли из России и Узбекистана. Уже сегодня первые 80 тонн сырья поступили на швейное предприятие.

На предприятии ТОО «Ук Юнис» выпускают не только маски многоразового использования, но и изготавливают сырье – ткань, резинки.