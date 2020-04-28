Бывших врачей не бывает

Этот год для врача-ортопеда Михаила Ивановича Колесникова особый – наряду с юбилеем Победы он празднует свое 90-летие.

Легенда здравоохранения Восточного Казахстана, заслуженный врач Казахской ССР, почетный гражданин города Усть-Каменогорска и Зайсанского района, кавалер двух орденов и просто удивительный человек, сочетающий в себе и высокий профессионализм врача, и житейскую мудрость, и безграничную любовь к медицине, Михаил Иванович посвятил служению людям более 40 лет своей жизни.

Душевный, открытый, милосердный к каждому пациенту, доктор Колесников спасал и лечил людей до своего 80-го дня рождения, но даже после выхода на заслуженный отдых работал штатным консультантом в областном Центре матери и ребенка.

Сегодня он продолжает консультировать коллег, делится своим бесценным про-фессиональным и житейским опытом. Секрет долголетия Михаил Иванович объясняет просто – безграничная любовь к работе.

Родился будущий врач 28 апреля 1930 года в селе Коноваловка Панкурийского района Северо-Казахстанской области. Труд стал для него смыслом жизни еще с детства, когда в годы войны деревенский мальчик наравне со взрослыми ковал победу. Именно тогда и решил, что станет врачом.

– Когда началась война, мне исполнилось одиннадцать лет, – рассказывает он. – Наша семья тогда жила в Зайсане. Было очень трудно и голодно. Мы, школьники, после уроков работали на колхозных полях. Отца и старшего брата забрали на фронт, мне пришлось взять роль старшего мужчины семьи на себя, помогать маме растить троих младших братьев и сестру.

Со своей будущей супругой Евгенией студент Колесников познакомился на последнем курсе мединститута. Вместе они уже более 65 лет, воспитали двоих замечательных детей, сегодня их радуют любимые внуки. В этой семье царит гармония и взаимоуважение друг к другу.

Свое профессиональное становление они вспоминают с легкой ностальгией. После окончания учебы молодых специалистов Колесниковых направили по распределению в больницу поселка Лепсинск Талды-Курганской области, который находится на границе с Китаем. Как признаются супруги, это стало серьезным испытанием для них обоих, но трудности только закалили и помогли им состояться как профессионалам.

В поселковой больнице они были единственными врачами. Евгения Игнатьевна лечила и маленьких, и взрослых пациентов в качестве педиатра и терапевта, а Михаил Иванович совмещал обязанности хирурга, травматолога, акушера-гинеколога, лора.

– Нам пришлось стать универсальными «солдатами» – лечить все заболевания, – делится Михаил Колесников. – Выполняли и экстренные операции: я оперировал, супруга ассистировала, а медсестра давала наркоз. Тогда не было ни реанимации, ни рентгена, ни лаборатории. Можно сказать, работали в полевых условиях.

Отработав в Лепсинске положенное время, супруги уехали в Зайсан. Евгения Игнатьевна вскоре стала главным педиатром, Михаил Иванович – главным хирургом, а позже – и главным врачом районной больницы. За вклад в развитие здравоохранения он был удостоен звания «Почетный гражданин Зай-санского района».

Более 40 лет доктор Колесников проработал в Восточно-Казахстанской областной больнице врачом-ординатором, заведующим ортопедическим отделением и главным травматологом области, защитил кандидатскую диссертацию. Под его руководством впервые в области была создана ортопедическая служба.

Колесниковым был успешно внедрен в здравоохранение Восточного Казахстана аппарат Елизарова, а также операции при заболеваниях позвоночника. Очень много сил и знаний он вложил в лечение больных туберкулёзом тазобедренного сустава. На его личном счету – около 14 тысяч различных операций.

Под руководством и опекой Михаила Ивановича выросла целая плеяда известных в городе и области врачей-травматологов. Один из них – Сергей Карасёв, заведующий отделением ортопедии ВК областной больницы.

– Михаил Иванович – яркий представитель советской академической медицины, – отзывается о своем коллеге доктор Карасёв. – Говоря о нем как о профессионале, нельзя не отметить его огромный опыт, строжайшую дисциплину и ответственный подход к своему делу. Мне, как и многим другим врачам нашей больницы, посчастливилось поработать с Колесниковым несколько лет, почерпнуть всё самое ценное из его богатого багажа знаний и профессионального опыта. Михаил Иванович и сегодня для нас авторитетный учитель, мудрый наставник, добрый друг.

Профессиональный путь Михаила Ивановича отмечен множеством наград. За выдающиеся достижения в области медицины он был награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, множеством медалей, значком «Отличник здравоохранения СССР». За значительный вклад в развитие местного здравоохранения, совершенствование оказания травматологической помощи населению города в 2000 году Михаилу Колесникову было присвоено звание «Почётный гражданин города Усть-Каменогорска».

Говоря о трудностях своей профессии, он уверяет, что врач борется не только с болезнью, не только со смертью.

– Врач всю жизнь сражается с собой – со своей неуверенностью, со своими страхами, со своим отчаянием, – объясняет он. – Побеждает, проигрывает, обижается, разочаровывается, торжествует, злится, сопереживает, надеется и верит. Этот бесконечный калейдоскоп эмоций держит врача в профессии лучше зарплат и премий, даёт силы жить и продолжать просто работать каждый день.

Михаил Колесников считает себя счастливым человеком. У врачей, по его мнению, существуют свои, исключительно профессиональные радости и поводы для счастья – помогать людям, видеть их здоровыми, ведь для каждого доктора очень важен результат. А бывших врачей не бывает…

Бахыт Сарсембаева