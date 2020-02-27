Бумага – в прошлом

По уровню удовлетворенности населения качеством оказываемых государственных услуг Восточно-Казахстанская область опустилась с первого места на четвертое. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга за 2019 год, озвученные на заседании бюро политсовета ВКО филиала партии Nur Otan.

По информации депутата областного маслихата Олега Чернышева, члены партии совместно с Департаментом Агентства РК по делам госслужбы регулярно проводят мониторинг оказания госуслуг. В 2019 году населению региона было оказано 7,9 млн государственных услуг, в том числе 7,1 млн – в электронном формате. Процент оказания госуслуг в электронном формате по сравнению с 2018 годом вырос на 4,7. Для этого в минувшем году было проведено более 700 мероприятий, организовано обучение жителей области работе с порталом электронного правительства. Курсы прошли и представители социально уязвимых слоев населения. На сегодняшний день в ВКО действуют 529 уголков самообслуживания, 207 из них – в городах и 322 – в селах.

– В 2019 году было проведено 260 контрольных мероприятий. Выявлено 1062 нарушения, – сообщил Олег Чернышев. – Среди нарушений преобладающее большинство – это требование иных, не входящих в списки документов. Больше всего таких нарушений зафиксировано в Кокпектинском, Шемонаихинском, Бородулихинском районах и Риддере. К дисциплинарной ответственности привлекли 52 сотрудника.

Основные проблемы оказания госуслуг: некомпетентность, низкий уровень квалификации, грубость со стороны услугодателей, слабая информированность населения о предоставлении госуслуг, в том числе через веб-портал, наличие технических сбоев, устаревшая компьютерная техника, слабая скорость Интернета.

– Проблемы с Интернетом, особенно в районах, актуальны не только для сферы госуслуг, но также и для образования, здравоохранения. Это базовая потребность, – отметил Олег Чернышев.

Он также добавил, что для улучшения качества оказания государственных услуг следует повышать квалификацию кадров, проводить системную работу по популяризации современных методов получения госуслуг, а также организовывать мониторинги качества.

Также на заседании политбюро кратко озвучили результаты успешно реализующихся в регионе партийных проектов. В числе новых – партийная акция «Будущее без барьеров».

– Мы совместно с другими комиссиями провели рейд по общественным остановкам с целью выявления их приспособленности для людей с особыми потребностями, – сказала депутат областного маслихата Зарина Камасова. – Мы смотрели, есть ли возможность колясочникам подъехать к остановке, а также решили, что слабовидящие должны на слух получать информацию о приближающихся автобусах, ведь не у всех есть сопровождение.

Кристина Кирдяпкина

Тлеубек Шаяхмет