Бумага – в прошлом

Государственные услуги

По уровню удовлетворенности населения качеством оказываемых государственных услуг Восточно-Казахстанская область опустилась с первого места на четвертое. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга за 2019 год, озвученные на заседании бюро политсовета ВКО филиала партии Nur Otan.

Бумага – в прошлом

По информации депутата областного маслихата Олега Чернышева, члены партии совместно с Департаментом Агентства РК по делам госслужбы регулярно проводят мониторинг оказания госуслуг. В 2019 году населению региона было оказано 7,9 млн государственных услуг, в том числе 7,1 млн – в электронном формате. Процент оказания госуслуг в электронном формате по сравнению с 2018 годом вырос на 4,7. Для этого в минувшем году было проведено более 700 мероприятий, организовано обучение жителей области работе с порталом электронного правительства. Курсы прошли и представители социально уязвимых слоев населения. На сегодняшний день в ВКО действуют 529 уголков самообслуживания, 207 из них – в городах и 322 – в селах.

– В 2019 году было проведено 260 контрольных мероприятий. Выявлено 1062 нарушения, – сообщил Олег Чернышев. – Среди нарушений преобладающее большинство – это требование иных, не входящих в списки документов. Больше всего таких нарушений зафиксировано в Кокпектинском, Шемонаихинском, Бородулихинском районах и Риддере. К дисциплинарной ответственности привлекли 52 сотрудника.

Основные проблемы оказания госуслуг: некомпетентность, низкий уровень квалификации, грубость со стороны услугодателей, слабая информированность населения о предоставлении госуслуг, в том числе через веб-портал, наличие технических сбоев, устаревшая компьютерная техника, слабая скорость Интернета.

– Проблемы с Интернетом, особенно в районах, актуальны не только для сферы госуслуг, но также и для образования, здравоохранения. Это базовая потребность, – отметил Олег Чернышев.

Он также добавил, что для улучшения качества оказания государственных услуг следует повышать квалификацию кадров, проводить системную работу по популяризации современных методов получения госуслуг, а также организовывать мониторинги качества.

Также на заседании политбюро кратко озвучили результаты успешно реализующихся в регионе партийных проектов. В числе новых – партийная акция «Будущее без барьеров».

– Мы совместно с другими комиссиями провели рейд по общественным остановкам с целью выявления их приспособленности для людей с особыми потребностями, – сказала депутат областного маслихата Зарина Камасова. – Мы смотрели, есть ли возможность колясочникам подъехать к остановке, а также решили, что слабовидящие должны на слух получать информацию о приближающихся автобусах, ведь не у всех есть сопровождение.

Кристина Кирдяпкина

Тлеубек Шаяхмет

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