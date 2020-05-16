Букеты со вкусом

Сладкие, сочные, со вкусом баварских колбасок и сыром

«Чечил»… И все это про букеты. Жительница Усть-Каменогорска Екатерина Рябова создает вкусные композиции.

По словам девушки, творчеством она увлечена еще со школы. Сначала занималась классическими видами рукоделия – вышивкой, бисероплетением. Став постарше, открыла для себя новые направления – свит-дизайн и фудфлористику.

– Все началось с поиска подарков родным на 8 Марта, – рассказала Екатерина. – В Интернете увидела небольшие букеты тюльпанов с конфетами. Они заинтересовали меня, задумалась – а почему бы мне не попробовать сделать что-то подобное?!

Девушка изучила технологию составления сладких букетов, приобрела необходимые материалы и принялась за работу. После того как была готова первая вкусная композиция, поняла, что свит-дизайн – это то, чем бы она хотела заниматься.

Параллельно Екатерина увлеклась фудфлористикой. Освоила оригинальные сочетания сухофруктов, орехов, фруктов, ягод, шоколада, а также колбасных изделий и сыра.

–Это тоже очень интересное и увлекательное занятие, – призналась она. – Можно фантазировать и создавать что-то новое, необычное из фудэлементов, которые, казалось бы, не сочетаются друг с другом.

Сегодня в цветочно-фруктовой мастерской Екатерины есть букеты на любой вкус, цвет, возраст и даже пол. У мамы юбилей – наготове вкусный букет, в составе которого лимон, земляной орех, киви, ананас, курага, чернослив, вишня. Годовщина свадьбы – порадуй любимую шикарным букетом из роз, внутри которых конфеты или зефир. Удивить маленьких принцесс можно букетами с мишками и куклами Барби, а также композициями из чупа-чупсов, киндеров, батончиков и шоколадок, которые так любят дети.

Для мужчин подойдет стильный букет с закусками – сыром, колбасками, арахисом, фисташками, сухариками. Такая композиция не оставит равнодушными даже самых брутальных представителей мужского пола. Если нет весомого повода, но хочется сделать приятный сюрприз второй половинке и устроить романтический вечер – есть игристое вино в компании киви, ананаса, чернослива и вишни. В общем, девушка знает, как удивить родных и друзей на праздники и дни рождения.

– С тех пор как я начала заниматься

свит-дизайном и фудфлористикой, ни один праздник не обходится без букетов в моем исполнении, – отметила фудфлорист. – И каждый раз слышу слова благодарности, вижу удивленные и счастливые лица! Это меня вдохновляет на новые проекты.

По словам Екатерины, на изготовление одного букета в среднем уходит 3-4 часа. Все зависит от объёма и сложности составляющих элементов. Но эти несколько часов настолько трудозатратны, что их можно приравнять к полноценному рабочему дню.

– Чтобы создать розу, нужно вырезать и подготовить каждый лепесток отдельно, придать ему форму, подготовить серединку, в которую нужно завернуть конфету, и в эту же серединку вклеить шпажку или проволоку, как стебель розы, – пояснила технику изготовления сладких букетов девушка. –Приклеиваем каждый лепесток поочерёдно на термоклей. Когда они окажутся на месте, останется вырезать чашелистик для розы и обклеить стебель. Вот цветок и готов.

Для полноценной композиции нужно, как минимум, три цветка. Они собираются вместе, заполняется пустое пространство между ними, букет оборачивается во флористическую бумагу. Если необходимо, для декора используются искусственная зелень, ягоды, ленты. При этом все должно гармонично сочетаться и быть крепко собрано. В общем, дело не простое, но результат того стоит!

Помимо съедобного наполнения большую роль играет обертка. Екатерина использует итальянскую гофрированную бумагу, декоративные элементы – атласные ленты, кружевную тесьму, оберточную бумагу.

Как она признается, свит-дизайн и фудфлористика для нее больше, чем просто хобби. Девушка планирует развиваться дальше в этом направлении и радовать творчеством родных, близких и друзей.

– Мои букеты оригинальные, практичные и вкусные, – подчеркнула Екатерина Рябова. – Они не завянут. Конфетами можно полакомиться, а цветами любоваться круглый год.

Свит-дизайн (от англ. sweet – сладкий, сласти) – составление композиций из кондитерских изделий, например, конфет, мармелада, зефира и т. д. Корни этого вида искусства берут начало из далекого прошлого, когда люди сделали первую конфету, а затем обертку к ней. Центром внимания сладкого букета являются цветы, изготовленные вручную, в середину каждого помещена конфета. Размер и тематика таких композиций разнообразна. Это может быть сладкий букет в виде сердца, куклы, елки, цифры… Все зависит от полета фантазии мастера. Такие букеты станут оригинальным подарком к любому торжеству, будь то день рождения, свадьба, день влюбленных, 8 Марта, Новый год, профессиональный праздник, выписка из роддома и многое другое. Фудфлористика – дословно, это букеты из еды. Обычно для фудкомпозиции используются фрукты, овощи и ягоды, которые крепятся на специальные шпажки. Главные условия– эстетичный вид и свежесть продуктов. Этот вид творчества на примере английской домоправительницы описывал еще в XIX веке журналист Джордж Сала: «Она легко набирала овощной букет из пастернака, моркови и репы». Позже фудкомпозиции стали создавать во многих странах с целью популяризации здорового образа жизни. Сейчас фруктово-ягодный букет считается оригинальным подарком, который подойдет на все случаи жизни.

Татьяна Кравченко