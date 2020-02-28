Будьте в форме

В новом учебном году в Восточном Казахстане намерены ввести единую школьную форму.

Об этом сообщила руководитель Управления образования Сайрангуль Жумадилова.

– На сегодня уже утверждены три вида единой школьной формы, – отметила она. – В сентябре этого года начнется ее внедрение. Конечно, это будет проходить постепенно. Ведь мы не можем обязать родителей сразу приобрести новую форму, если прошлогодняя еще впору. По мере роста детей старая форма будет заменяться на новую, единую для всех общеобразовательных учреждений области.

Руководитель управления добавила, что детей из многодетных семей обеспечат школьной формой бесплатно. В новом учебном году ее получат 20 тысяч ребят. Что касается введения единой формы для учителей, то, по словам Сайрангуль Жумадиловой, управление влиять на это не имеет права. Единый дресс-код может быть утвержден исключительно решением педсовета школы при условии согласия всего коллектива.

К слову, несколько учебных заведений региона уже ввели единую форму для педагогов.

Бахыт Сарсембаева