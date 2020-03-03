Будущие PROфессионалы

В Усть-Каменогорске стартовал фестиваль профессий «My PRO» для учащихся 7 — 11 классов. За четыре дня школьники ознакомятся с учебными заведениями региона и специальностями, которые в них можно получить, а также узнают, как проходит студенческая жизнь.

Фестиваль призван помочь ребятам сделать один из самых главных жизненных выборов, ведь профессиональный путь задает тон всей последующей жизни. В мероприятии принимают участие 17 колледжей и пять вузов Восточного Казахстана.

– Фестиваль проводим ежегодно в Усть-Каменогорске и Семее, – рассказала руководитель Центра профессионального образования ВКО Алима Акылбек. – Каждый год его площадки посещают порядка 5000 человек. Я уверена, что после участия в подобных мероприятиях школьникам становится легче определиться с выбором профессии.

Торжественное открытие состоялось в технопарке «Алтай». Для каждого учебного заведения там подготовили площадку, чтобы установить необходимое оборудование, расположить наглядный материал или обустроить место для бесед со школьниками. Ребята с головой окунулись в разнообразный мир профессий, которых, к слову, в мире насчитывается более 5000.

Пожалуй, сильнее всего запомнился необычный квест, который им предложили пройти. Ребят разделили на 10 групп с разными маршрутами движения. Каждый школьник получил индивидуальный лист прохождения квеста. После просмотра презентации о профессии нужно было ответить на вопросы. За каждый правильный ответ на бланки участников ставили печать «проф. годен».

На игру отводилось 25 минут: по пять минут пребывания на каждой площадке. Маршруты состояли из нескольких тематических остановок – «образование», «энергетика», «транспорт», «искусство», «туризм». Были и довольно сложные по содержанию – «агрономия», «сварка», «ветеринария», «строительные работы», «механизация», «сельское хозяйство».

– Участвую в этом мероприятии второй год подряд, – отметила преподаватель кафедры иностранных языков КАСУ Анна Осколкова. – Процесс всегда очень интересный и захватывающий. Ограничение по времени побуждает работать с учащимися быстро, выдавать основную информацию. Сегодня мы работаем вместе со студентами, подготовили для ребят собственную квест-игру.

Мероприятие для будущих абиту- риентов не ограничилось только про- хождением тестов и заданий. Представители учебных заведений подготовили еще и полезные мастер-классы. Например, предлагалось побывать в студии красоты или высокой кухни, здоровья или архитектуры. Также проводились творческие мастер-классы.

– Мы в этом году впервые участвуем в фестивале «My PRO», – сообщил заместитель директора Усть-Каменогорского филиала Медицинского университета Семея Ерзат Аймухамбетов. – Подготовили наглядный материал, брошюры. Наши интерны увлекательно рассказывают о процессе обучения и студенческой жизни. Показывают на манекенах способы оказания первой медицинской помощи. Это очень необходимый навык для всех, не только для наших студентов. Считаю, что этот фестиваль важен для школьников. Не каждый из них твердо уверен, кем хочет стать, многие затрудняются в выборе. Такие мероприятия помогают больше узнать о будущей профессии и отодвигают все сомнения при окончательном решении.

Кристина Кирдяпкина

Дмитрий Франчук