Будет новая котельная

В поселке Глубокое планируют начать строительство новой центральной котельной.

Обслуживание имеющегося теплоисточника, который был построен еще в 30-е годы прошлого столетия, уже долгое время приносит немало хлопот коммунальному предприятию «Теплоэнергия». Ветхое оборудование котельной на протяжении двух десятков лет не справляется с бесперебойным обеспечением теплом и горячей водой всех жителей районного центра, а также приводит к сверхнормативным потерям.

По словам акима района Каликана Байгонусова, технико-экономическое обоснование на строительство объекта сделано еще десять лет назад. Но для реализации проекта не находилось инвесторов, которые были бы готовы в рамках государственно-частного партнерства вложить свои средства.

– В настоящее время инвестор найден, определена территория площадью два гектара под возведение объекта теплоснабжения, – отметил глава района. – При строительстве ТЭЦ планируется использование новейших технологий. Будут установлены три парогенератора на твердом топливе общей мощностью тепловыделения 40 Гкал/ч. Новый объект планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году.

В марте этого года государственные обязательства по реализации проекта ГЧП поддержали депутаты областного маслихата. По решению очередной сессии в 2020 году из местного бюджета выделят свыше 1,5 миллиарда тенге.

Как пояснила руководитель Управления экономики и бюджетного планирования ВКО Сауле Улакова, конкурсные процедуры по проекту строительства котельной проведены. После решения по принятию гособязательств, гарантирующих выделение средств, будет заключен договор с инвестором.

Аида Жумекенова

Глубоковский район

