Будет как новая!

В селе Калбатау продолжается ремонт средней школы имени Маяковского.

В прошлом году в селе Калбатау Жарминского района приступили к ремонту здания средней школы. Сначала провели капитальный ремонт корпуса А, а в этом году отремонтируют корпус Б. Напомним, работы проводятся за счет средств районного бюджета.

– Подрядная организация ТОО «ARGO 2009» уже приступила к подготовительным работам. В ближайшее время начнется ремонт второго корпуса, – сообщили в акимате Жарминского района.

Завершить проектные работы и сдать объект в эксплуатацию планируют досрочно – до начала августа.

Ания Есмухамет

Жарминский район