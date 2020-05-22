БУдеМ строить!

Благодаря государственному финансированию в Глубоковском районе наблюдается строительный бум. В основном реализация проектов осуществляется в рамках госпрограмм «Нұрлы жол» и «Дорожная карта занятости – 2020».

За счет республиканского бюджета в районе проводится масштабная модернизация транспортной инфраструктуры, на это выделено 155 млн тенге. На социальные объекты – 98,2 млн тенге. Работы в этом направлении – непочатый край, но подрядчики обещают, что все будет сдано в срок.

На нескольких улицах и во дворах Глубокого появилось новое асфальтовое покрытие, начат ремонт моста на въезде в поселок, оборудуются детские и спортивные площадки, выполняются другие работы по благоустройству.

В 2018 году по улице Жибек жолы во время весеннего паводка был разрушен центральный мост, его отремонтировали. В этом году в рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020» выделены средства на строительство нового моста, работы по реализации проекта уже начались. На период стройки для удобства жителей поселка установлены временные эстакады – для пешеходов, легковых автомобилей и спецтехники. Движение по новому мосту будет возобновлено в ноябре этого года. Генеральный подрядчик строящегося объекта – ТОО «ОблШығысЖол». Сметная стоимость – свыше 174 млн тенге.

Не менее значимый для райцентра инфраструктурный проект – средний ремонт дорог.

– В этом году новым асфальтом покроют дороги в мик-

рорайонах Больничный (улицы Поповича, Пирогова), Абая и в четвертом микрорайоне, а также по улицам Калинина, Джамбула и Трактовая, – говорит аким поселка Глубокое Марат Амантай.

Масштабное обновление коснулось и дворов многоквартирных домов в районном центре. Как отмечает аким поселка, дворовые территории были заасфальтированы ещё в 60-х годах прошлого столетия, с того момента они не подвергались ни капитальному, ни среднему, ни даже текущему ремонту.

На сегодня в рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020» уже в тридцати семи дворах проведен средний ремонт асфальтового покрытия и осуществляется благоустройство детских площадок. В приоритете – дворы, в которых ранее вообще не было игровых элементов.

Горки, песочницы, всевозможные качели, раскрашенные в яркие цвета, резиновое покрытие для безопасности – ощущение, что попал в детский развлекательный центр.

– Приспособления для игр в обязательном порядке должны отвечать требованиям безопасности, – поясняют представители акимата поселка Глубокое. – Материалы для их изготовления выбираются не опасные для детского организма, гипоаллергенные. Особое внимание уделяется качеству заделки стыков, все перекладины должны быть сделаны так, чтобы ребенок не смог ни при каких обстоятельствах застрять или зацепиться.

По улице Поповича во дворах домов № 28 и 30 ведется обустройство сквера, где будут установлены беседки для комфортного отдыха местных жителей. Кроме того, работы по благоустройству в Глубоком запланированы на трех спортивных площадках и обелиске воинам-чернобыльцам.

Стоит отметить, что на период реализации проектов в рамках программ «Нұрлы жол» и «Дорожная карта занятости – 2020» было создано свыше 60 дополнительных рабочих мест.

Аида Жумекенова

Глубоковский район