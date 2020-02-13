Президент РК Касым-Жомарт Токаев стал почетным послом волонтерского движения в Казахстане.

Вчера в Нур-Султане в Экспоцентре состоялся официальный запуск республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz с участием Главы государства.

На это значимое мероприятие прибыли волонтеры со всей страны, в том числе 24 делегата от Восточно-Казахстанской области. Среди них – лидеры и активисты молодежных организаций региона, представители государственных органов, курирующих волонтерскую деятельность, рабочая и учащаяся молодежь.

К делегатам обратился Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

– Волонтерство – это состояние души, волонтеры – это добровольцы, помогающие людям, – подчеркнул Глава государства. – Сегодня я согласился стать почетным послом движения волонтеров в Казахстане. У меня есть дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла, но статус почетного посла волонтерского движения я считаю не менее важным. Это большая честь для меня. Поэтому теперь мы будем работать вместе.

Как сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, в стране насчитывается более 200 волонтерских организаций, в которых заняты 53 тысячи человек. Республиканский фронт-офис волонтеров представляет собой консультационный, методический, обучающий информационный центр, где будут заниматься координацией и общественным мониторингом волонтерских проектов по всей стране. По словам Даурена Абаева, любой гражданин может приехать в столицу, зарегистрироваться в этом фронт-офисе и стать волонтером. Кроме того, в 17 регионах откроются региональные офисы, будут работать call-центры.

– Волонтерство – это проявление высшей степени патриотизма, подкрепленное конкретными делами. Все, кто здесь находятся, патриоты нашего государства, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, выступая перед волонтерами. – Любовь к Родине – это не громкие лозунги и пустые декларации. Это ежедневный труд по зову души, в том числе во благо нашего народа. Это обширные знания и высокая культура поведения – то, что вы демонстрируете ежедневно, и я вас очень уважаю за это.

Президент Казахстана отметил, что патриотизм, служение обществу и созидательная деятельность являются ярким проявлением высокого уровня личностного и духовного развития человека. А волонтерство – показатель развитости государства и общества в целом.

– Достижения и победы страны напрямую зависят от активных действий патриотично настроенных граждан, ежедневно совершающих полезные и важные дела. Как это делаете вы, – сказал

Касым-Жомарт Токаев. – И таких граждан у нас немало. Я абсолютно уверен, что не менее 100 тысяч, а может быть, миллионы людей по состоянию души готовы заниматься волонтерством. Задача государства и исполнительных органов, а также депутатов Парламента – помочь им включиться в волонтерское движение. И мы будем это делать.

Президент также подчеркнул, что добрые стремления казахстанцев говорят о зрелости и успешности государства.

– Волонтерская деятельность играет важную роль в реализации реформ, модернизации всего государства. То есть своей деятельностью волонтер вносит конкретный вклад в реализацию очень важных реформ, без которых Казахстан, естественно, не сможет выдержать конкуренцию в современном мире и стать развитой страной с развитым обществом, – считает Президент РК. – Через трудолюбие, открытость миру мы сможем построить новую экономику, которая будет базироваться на новейших технологиях и высокой производительности труда.

Глава государства сообщил, что активное продвижение идеи волонтерства, несомненно, будет способствовать формированию так называемой новой парадигмы мышления казахстанцев.

– За вами, молодыми людьми, будущее нашей страны, вы должны быть носителями нового мышления, нового менталитета, без которого Казахстан никогда не станет развитым государством, – говорит Касым-Жомарт Токаев. – Поэтому наши надежды – на молодежь, в том числе и в первую очередь на волонтеров. В наших краях существуют многовековые традиции взаимовыручки и бескорыстной помощи ближнему. Эти традиции позволили нам сохранить себя как нацию в самые сложные периоды истории.

Президент подчеркнул, что за 10 лет своей деятельности Национальная волонтерская сеть объединила тысячи активистов, готовых прийти на помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Организация активно помогают развивать корпоративное волонтерство в крупных компаниях, обеспечивает методическую поддержку, готовит добровольцев для встреч туристов и гостей нашей страны.

Студентка ВКГТУ им. Д. Серикбаева Ксения Шперлинг занимается волонтерством всего год, на подобном слете волонтеров она впервые.

– Очень масштабное мероприятие! Радует, что так много молодых людей в Казахстане активно участвуют в волонтерском движении, – делится она впечатлениями. – В республиканском фронт-офисе много обучающих зон и диалоговых площадок, где обмениваются полезной информацией по различным интересным темам, подкрепленной презентациями и видеосюжетами. Все это, несомненно, пригодится мне в будущем.

Еще один волонтер из делегации ВКО – начальник проектного офиса Добропорядочности, координатор волонтерского движения ВКГТУ им. Д. Серикбаева Екатерина Дюканова уже не первый раз участвует в мероприятии такого уровня. По ее мнению, главным для всех собравшихся здесь является возможность обмена опытом, особенно это важно для начинающих волонтёров.

– В качестве примеров представлено много замечательных проектов, как уже осуществленных с положительным результатом, так и находящихся на разных стадиях реализации, – говорит она. – Ценно то, что многие спикеры сами участвовали в этих проектах и рассказывают о своей деятельности «изнутри», делятся опытом.

Екатерина Дюканова также отметила, что помимо представителей госорганов и официальных организаций участниками открытия фронт-офиса стали непосредственно те люди, на кого направлена волонтерская деятельность.

Дамир Омаров

Нур-Султан