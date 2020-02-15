Будем работать вместе

Делегация из Восточно-Казахстанской области приняла участие в официальном открытии республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz.

В Нур-Султане прошёл целый комплекс мероприятий, посвященных этому событию. В них приняли участие волонтеры-делегаты со всей страны, в том числе и 24 участника из Восточного Казахстана. Среди них – активисты, представители волонтерских организаций, молодежных ресурсных центров и госорганов, непосредственно курирующие вопросы волонтерской деятельности.

– Это хорошая школа для волонтеров. Множество обучающих площадок, интерактивы, на которых спикеры поделились познавательной и важной информацией, – отмечает директор Молодежного ресурсного центра ВКО Арайлым Есимбекова. – Это еще и огромный опыт в организации крупных мероприятий, который мы сможем применить, к примеру в организации празднования 175-летия Абая.

Руководитель центра отметила, что больше всего ее заинтересовал международный опыт волонтерского движения. Она безвозмездно помогает людям уже 17 лет и считает, что нужно больше рассказывать о развитии этой деятельности в Казахстане.

– Очень радует, что волонтерство получило такое широкое распространение в нашей стране, а главное – Президент РК Касым-Жомарт Токаев оказал поддержку движению, – говорит директор филиала АМиДО по ВКО города Семея Эльзира Жунусова. – В рамках мероприятий я посетила несколько обучающих сессий. Открыла для себя много полезного, например как мотивировать волонтеров.

Представители делегации от Восточно-Казахстанской области не только слушали, но и сами рассказывали о своих проектах и достигнутых результатах.

– Я рассказала, как наши волонтеры помогают в уходе за тяжелыми больными в больницах и хосписах, – сообщила студентка Медицинского университета Семея Гүлфайруз Тукинова, – о первых шагах и о том, с какими трудностями мы столкнулись. Работа в хосписах очень тяжелая, мы помогаем не пациентам, а медицинскому персоналу – санитаркам, медсестрам и врачам. Прежде такого не было. Работа в этом направлении сейчас только набирает обороты.

Сначала волонтеры выполняли простые поручения, которыми обычно занят санитар. Хотя в таком деле не бывает малой помощи. Ребята хорошо зарекомендовали себя. Чуть позже сформировалась целая команда из выпускников медицинских колледжей, имеющих соответствующую квалификацию, которые в последующем начали помогать медсестрам. Вот так, постепенно, с малого начиналась и складывалась эта очень важная работа.

– Это большая честь – представлять волонтерское движение нашего университета, города и области. Рассказывать о тех, по сути небольших, но очень важных победах, – подчеркивает Гулфайруз. – Я очень рада, что мое выступление было интересно волонтерам из других регионов. Уверена, наш опыт непременно пригодится.

Дамир Омаров