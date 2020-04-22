Брусчатка из сельского цеха

К решению организовать собственный бизнес Ерасыл Акан пришел не сразу, прежде попробовав применить свои навыки в разных сферах.

Работал в различных организациях и населенных пунктах, даже директором строительной компании в областном центре. Однако тяга к родным местам не отпускала, и он вернулся в Сарыолен. Ему предложили возглавить местный Дом культуры. Отдав один год организации культурного досуга земляков, Ерасыл принял решение развивать собственный бизнес.

Открыл ИП и начал осваивать производство брусчатки. Для сельской местности это направление новое. Спрос на эту продукцию, особенно в летний период, стабильно высокий. В Курчумском районе активно строят новые здания и сооружения, благоустраивают культурно-развлекательные объекты, и брусчатка – неотъемлемый элемент обустройства их территорий.

Предприниматель прошел курсы «Бастау бизнес» и получил грант в размере 505 тысяч тенге на реализацию своего проекта.

– На выделенный грант я закупил 1000 форм для заливки брусчатки, – говорит Ерасыл Акан. – Еще у меня есть бетономешалки, вибростол, аппарат для сушки брусчатки в холодный период года. Поступили заказы из нескольких сел района, я взял обязательство их выполнить. В минувшем году один квадратный метр брусчатки стоил 2800 тенге. В сложившихся условиях не исключено, что цены могут немного измениться.

За время реализации проекта Ерасыл освоил выпуск нескольких видов продукции, которые в качестве образцов представлены в его цеху. Овальные, круглые, квадратные, ромбовидные, в форме цветка и кирпича, а также разные по цвету образцы брусчатки ждут своего покупателя.

Молодой предприниматель поделился своими планами по дальнейшему развитию бизнеса. Следующим этапом должен стать запуск собственной пилорамы и последующее производство деревянных изделий. Ерасыл настроен реализовать задуманное уже в ближайшем будущем. Он уверен, что все получится. Главное – не сидеть сложа руки.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район