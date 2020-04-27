Бриллиантовая свадьба Руфиных

Не каждая семейная пара может похвастаться долгими, крепкими и полными любви отношениями, а вот супруги Елизавета и Юрий Руфины, определенно, сделать это могут, ведь недавно они отметили бриллиантовую свадьбу.

Путь семьи Руфиных начался в апреле 1960 года. День за днем молодая пара постигала все стороны совместной жизни, при этом узнавая друг друга все лучше и лучше. Из Сибири они переехали жить в Киргизию. Растили детей – сына и дочь, работали.

Оба супруга – ветераны труда. Это почетное звание они получили за 25 лет безупречной работы на одном месте. Елизавета Петровна всю жизнь проработала учителем начальных классов в школе и удостоена немалых наград за добросовестный труд. Ей присвоены звания «Отличник образования Киргизской ССР» и «Отличник народного просвещения СССР». Бывшие ученики до сих пор помнят её, звонят и всегда поздравляют с праздниками.

Пролетели годы, дети выросли, разъехались, Елизавета Петровна и Юрий Иванович вышли на пенсию, но продолжали активно трудиться на даче, всегда с радостью ждать и встречать внуков и внучек. Их, к слову, у них четверо, и даже уже есть правнучки.

Со временем Елизавете Петровне и Юрию Ивановичу жить в Киргизии одним стало трудно. Поэтому они решили переехать в Усть-Каменогорск, поближе к сыну. И вот уже почти 15 лет, как они обосновались в областном центре.

Скоро им исполнится по 83 года. Как и все люди старшего поколения, они перенесли тяготы тылового военного времени и голодного послевоенного. Теперь пережитое всё чаще отзывается проблемами со здоровьем. Бывают дни, когда плохое самочувствие приковывает к постели, но всё равно Елизавета Петровна и Юрий Иванович не теряют силу духа, ухаживают друг за другом.

Род Руфиных продолжается в детях, внуках, внучках и правнучках, которые живут в России и Германии. При любом удобном случае они стремятся приехать в Усть-Каменогорск навестить бабушку и дедушку, порадовать их своими достижениями и от них зарядиться энергией и душевностью.

Вся семья любит собираться вместе за столом. Елизавета Петровна всегда прекрасно готовила. Её рецепты передаются из поколения в поколение, они так и называются: «Баклажаны мамины», «Картошка по-сибирски». А какие котлеты готовит Юрий Иванович – таких нигде не попробуете, только у Руфиных!

В такие семейные вечера обсуждают насущные дела, планы и перспективы, слушают бабушкины рассказы. И пусть многие из её историй поведаны уже не один раз, дети снова и снова просят её рассказать, как она зимой у колодца порубила примёрзшие валенки, в которых они с братом по очереди ходили в школу. Как в детстве жила в няньках у старших сестёр, или как приехал к ней в училище свататься бравый солдатик и как потом они жили в маленькой комнатке при школе, и много других интересных историй…

В чём же секрет долгой и счастливой жизни этой пары? Пожалуй, в том, что просто нужно любить и уважать друг друга, поддерживать в любых ситуациях, быть терпимыми и терпеливыми по отношению к родным, любить своих детей и просто – жизнь.

Юлия Васильцова