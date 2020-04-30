Бонусы регистрации

Некоторым пчеловодам района Алтай придется выйти из «тени».

Большинство пчеловодов этого района официально не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и, как следствие, не платят налоги государству. Такой информацией поделилась руководитель отдела сельского хозяйства района Алтай Айгуль Куттубаева. Но теперь им придётся легально оформить свою предпринимательскую деятельность.

По словам Айгуль Куттубаевой, в связи с объявлением чрезвычайного положения в стране и карантина, в Восточно-Казахстанской области для работников отрасли сельского хозяйства разработаны специальные справки, в которых указана информация о виде их деятельности и о маршруте (выезд за пределы города). Это касается и пчеловодов.

– Для них разработана специальная справка, – сказала Айгуль Куттубаева, – в ней указываются ФИО, адрес проживания, чётный или нечётный день пропуска, свидетельство ИП. Чтобы её получить, необходимо зарегистрироваться как предприниматель. Регистрация проходит в режиме онлайн.

По её словам, сейчас как раз тот период, когда возможно легализовать эту отрасль, чтобы индивидуальные предприниматели платили налоги государству, а также могли получить доступ к программам господдержки.