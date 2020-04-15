Большая вода на подходе

На всей территории ВКО наблюдается активная фаза снеготаяния. Что принесут с собою вешние воды?

По информации и. о. начальника Управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ВКО Алексея Штыкеля, на сегодняшний день паводковая ситуация в регионе стабильная.

– По данным снимков дистанционного зондирования земли РГП «Казгидромет», площадь покрытия снегом на 10 апреля составляла 38 процентов. Снежный покров отмечался в Курчумском районе (Маркакольский заповедник – 51 см), в районе Алтай (49 см), в Глубоковском районе (село Секисовка – 17 см) и местами в Риддере, Шемонаихинском и Катон-Карагайском районах. На остальной территории области снежный покров практически отсутствует, – подчеркнул Алексей Штыкель.

Превышение нормы запасов воды в снежном покрове наблюдается в районе Алтай и Курчумском районе. В остальных населенных пунктах этот показатель меньше или около нормы.

Гидрологическая ситуация стабильная. Все реки вскрыты ото льда. Уровень воды на них ниже критического. Работа Бухтарминского, Усть-Каменогорского и Шульбинского водохранилищ осуществляется в штатном режиме.

На весенний паводковый период текущего года введен режим повышенной готовности. Для оперативного реагирования подготовлено 3874 специалиста, 1829 единиц техники, 83 единицы плавсредств, 345 мотопомп.

Разработана карта возможной паводковой обстановки на территории области. Всем акимам городов и районов вручены справки с рекомендациями по каждому населенному пункту, с указанием конкретных мероприятий, направленных на предупреждение и минимизацию возможных последствий весенних паводков.

Кроме того, между ДЧС ВКО и ТОО «GeoSat» заключен договор на предоставление услуг по космическому мониторингу за сходом снежного покрова и прохождением паводковых вод на территории области.

С привлечением вертолетов аппарата акима ВКО и подразделения «Казавиаспас» КЧС МВД РК для детального изучения возможных угроз произведено аэровизуальное обследование 12 районов, показавшее свою высокую эффективность.

Так, по результатам обследований ледовой обстановки в районе Алтай, Бородулихинском, Катон-Карагайском и Шемонаихинском районах экстренно проведены взрывные работы по дроблению льда на реках. Это позволило снять угрозу подтопления нескольких населенных пунктов. К слову, для дробления льда площадью более 125 тыс. квадратных метров использовали более 9 тонн взрывчатых веществ. С целью регулирования уровня воды в реке Иртыш на Шульбинском водохранилище создан дополнительный резервный объем на 650 млн кубических метров.

– Необходимо отметить огромную работу, проводимую местными исполнительными органами. С начала зимнего периода по региону вывезено 1204 миллиона кубометров снега, что в два раза больше, чем в прошлом году, – отметил Алексей Штыкель.

По его словам, на сегодняшний день на автомобильных дорогах республиканского, областного и местного значения, а также на железнодорожных путях очищены все водопропускные сооружения.

Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы ГСМ в объеме 655 тонн, инертных материалов – 4955 тыс. тонн, мешкотары – 111465 штук. Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций паводкового периода за счет средств областного и районных бюджетов приобретено 5 прицепных и 43 переносных мотопомпы.

– Собственниками гидротехнических сооружений приняты дополнительные меры для создания свободных резервных емкостей в водохранилищах путем их опорожнения, а также установлен контроль безаварийного пропуска паводкового стока, – добавил Алексей Штыкель.

Бахыт Сарсембаева