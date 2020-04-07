Боевой путь Габдулгазиза Ахмерова

Бравый десантник – именно так между собой семейские журналисты называют ветерана Великой Отечественной войны Габдулгазиза Гайнутдиновича Ахмерова.

Его выправке позавидует любой служивый. Всегда подтянутый и бодрый, он почетный гость на городских мероприятиях. К его советам прислушиваются, он часто делится воспоминаниями о нелегких годах, проведенных на фронте. Самое главное его напутствие – сохранить этот хрупкий мир.

Габдулгазиз Гайнутдинович родился 11 июля 1925 года в Семипалатинске. Когда началась война, ему пришлось оставить учебу в школе и устроиться на работу в артель «Пимокат». В декабре 1942 года, в возрасте семнадцати лет, он с другими ребятами добровольно призвался в армию. Юноша был одержим желанием отомстить за гибель старшего брата и приблизить победу над врагом.

В октябре 1944 года после контузии и лечения в госпитале его направили в

114-ю дивизию, которая в то время находилась вблизи ст. Тейково Ивановской области. Даже в то тяжелое время отбор в десантные войска был исключительно строгим. Надо было выдержать большие испытания как физически, так и морально.

– Трудно давалась подготовка по сокращенной программе к выброске в тыл врага. Учебно-тренировочные прыжки с парашютом, прыжки с полным боевым снаряжением днем и ночью, в любую погоду и в любую местность, – вспоминает Габдулгазиз Гайнутдинович. – Кроме того, шли многочасовые тактические занятия. Но мы выдержали и это испытание. Вскоре поступил приказ об отправке нас на фронт.

Освободить от фашистского ига Западную Европу – с такой задачей 114-я Гвардейская воздушно-десантная дивизия была направлена на фронт в Венгрию и влилась в 9-ю ударно-прорывную армию 3-го Украинского фронта. Здесь шли кровопролитные бои с немецкими войсками, которые при поддержке одиннадцати танковых дивизий пытались оттянуть окончательный разгром.

Дивизия, в которую входили 350-й, 353-й, 357-й воздушно-десантные полки, сходу прорвав укрепленную оборону противника, захватила ряд опорных пунктов – города Теш, Зирец, Оласфалу и другие. Особенно Габдулгазизу Ахмерову запомнился Зирец – крупный вражеский железнодорожный узел. Десантники превратили его в груду дымящегося металла – кладбище бронемашин, хваленых немецких танков «тигр» и другой техники.

– Особенно отличились в этом бою гвардейцы нашего 357-го ордена Суворова полка, – вспоминает ветеран. – Не зря в народе говорят, что у страха глаза велики. Немцы, увидев перед собой новое пополнение в голубых погонах, снабженное новейшим облегченным оружием, пустили слух, что это прибыли части воздушно-десантных войск – последний резерв Сталина. В общем, было от чего паниковать немцам. Ломая упорное сопротивление отборнейших гитлеровских войск, воздушно-десантные полки 114-й гвардейской дивизии окружили и ночной атакой овладели важным опорным пунктом – городом Папа. Надо отметить, что этот город обороняли подразделения танковых дивизий СС «Тотенкопф» и «Гитлер-югенд», 356-я пехотная дивизия и другие части. За взятие Папа наша дивизия награждена орденом Боевого Красного Знамени, а также была объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего и дан артиллерийский салют в Москве.

Преследуя врага дальше, освобождая на своем пути десятки больших городов и деревень Венгрии, дивизия перешла австро-венгерскую границу и начала бои за овладение столицей Австрии. Пять дней шли кровопролитные бои на улицах этого города. 13 апреля 1945 года Вена была полностью освобождена от немецких захватчиков.

– Нашему полку достался трудный в боевом отношении участок в самом центре города – Альте и Нойе Хофбург (дворец австрийских императоров), Рейхсбанк, церковь Святого Стефана, исторический музей, музей природы, университет, монастырь Святого Доминика, Ратхаус, Парламент… Одним словом, на нашем пути находилась вся красота многовековой истории австрийского государства. Это был не простой марш-бросок, а ожесточенная битва, – говорит Габдулгазиз Гайнутдинович. – Из всех чердаков, окон и подвалов зданий, подготовленных заранее гитлеровским командованием к длительной обороне, звенела, свистела и взрывалась смерть. Но гвардейцы-десантники доказали, что они достойные преемники славы Суворова, так как на знамени полка сиял орден этого полководца.

За активное освобождение столицы Австрии дивизии было присвоено почетное звание – Венская. А командиру дивизии, прославленному генералу Василию Иванову представители ратуши вручили символический ключ от города, который и сейчас хранится в Музее воздушно-десантных войск в Рязани.

Затем перед десантниками была поставлена задача овладеть Корнойбургом, перекрыть дороги, ведущие из Вены, не допуская отхода противника, удерживать его до выхода в восточные районы соединений 2-го Украинского фронта. Этот город немцы подготовили к упорной обороне, сделав вокруг него две-три линии траншей с оборудованными позициями. Появление десантников в обороне Корнойбурга, а затем и в самом городе вызвало страшную панику среди фашистов. После короткой схватки гвардейцы-десантники полностью овладели городом и получили благодарность от Верховного Главнокомандующего.

Продвигаясь дальше, дивизия вела наступательные бои в Австрийских Альпах, уничтожая отдельные группы и засады противника. Затем полки дивизии получили задачу наступать в составе 2-го Украинского фронта в районе Грагензульца.

В конце апреля соединение вступило на территорию Чехословакии, очищая ее от фашистов.

– 9 мая 1945 года мы продолжали добивать врага в 100 км от столицы Чехо-словакии. И по-настоящему отметили День Победы только 12 мая, когда окончательно уничтожили всех фашистов. Братские объятия, слезы на глазах – просто невозможно описать это волнующее событие, – вспоминает ветеран.

Славен боевой путь 114-й Гвардейской Венской Краснознаменной воздушно-десантной дивизии. Этот путь по праву можно назвать дорогой Победы.

– Но какой ценой досталась Победа, сколько мы потеряли однополчан по дорогам Венгрии, Австрии и Чехословакии! Свидетельство тому – установленные обелиски и памятники более пяти тысячам павших героев, гвардейцев из нашей дивизии, – говорит Габдулгазиз Гайнутдинович. – С той поры минуло уже 75 лет. Несмотря на это, мы всегда будем помнить нелегкие фронтовые дороги, своих боевых друзей, всех, кто не вернулся с той войны, сложил головы за Родину.

Флора Левина

Семей