Богатый дастархан

На Наурыз есть возможность побаловать своих домашних вкусным наурыз-коже и горячим бешбармаком. А еще напечь вкусных душистых баурсаков и шелпеков. К ароматному чаю подать медовый чак-чак и сладости. Берите простые рецепты наших блюд к весеннему празднику на вооружение и готовьте.

Бешбармак

Вам понадобится: мясо конины или говядины, казы, картофель, соль, перец. Для теста: 3 стакана муки, 2 яйца, стакан воды. Для подлива: снятый с бульона жир, лук репчатый, зеленый лук, петрушка, укроп.

Подготовленное мясо опустить в казан или кастрюлю с холодной водой так, чтобы оно было полностью закрыто. Довести до кипения, аккуратно снять пену и варить на медленном огне около двух часов. Добавить соль, перец, картофель. Из муки, яиц и воды замесить крутое тесто, раскатать его в пласт толщиной 1 мм, нарезать квадратами и отварить в бульоне. В отдельной кастрюле приготовить туздык, в бульон положить порезанный кольцами лук, зелень и перец с солью и томить на медленном огне 10 минут.

Шелпеки

Древнее блюдо шелпеки считается сакральным, их круглая форма символизирует солнце. Вам потребуется: 400 граммов муки; 1 стакан молока; 1 столовая ложка сливочного масла;

0,5 л растительного масла; соль и сахар по вкусу.

Замесить тесто из предложенных ингредиентов. Дать ему отдохнуть. Затем раскатать лепешки и обжарить в горячем масле.

Баурсаки

Конечно, в каждой семье существует свой рецепт приготовления баурсаков, который передается из поколения в поколение. Однако мы решили предложить вам еще один способ приготовления этого блюда.

Вам понадобится: 300 мл теплой воды, 1 чайная ложка соли, 2 ч. ложки сахара, 1 ч. ложка дрожжей, 1 столовая ложка кефира или сметаны, 1 л подсолнечного масла, 500 г муки.

Дрожжи засыпать в теплую воду. Добавить соль, сахар, кефир или сметану, муку. Замесить тесто. Дать ему подойти в теплом месте около часа. Затем раскатать тесто на столе и с помощью круглой формы (можно использовать обычный стакан) вырезать небольшие кружочки. В казан налить масло и хорошенько его разогреть. Полученные шарики обжарить до золотистого оттенка.

Чак-чак

Вам понадобится: 300 граммов муки, 2 яйца, 200 граммов растительного масла, 4 ст. ложки молока, 4 ст. ложки меда, 5 чайных ложек сахара и 0,5 ч. ложки соли.

В глубокую миску нужно просеять муку, добавить 1 ч. ложку сахара, соль, яйца и молоко. Замесить тесто. Дать ему немного отдохнуть. Разделить готовое тесто на две части и раскатать толщиной не более 2 мм. Нарезать полосками шириной около

2 см. Каждую полоску теста порезать лапшой поперек. Отделить лапшу друг от друга. Нагреть масло в казане и обжарить лапшу. Выложить на сито, чтобы дать стечь лишнему маслу. Тем временем приготовить сироп. Для этого на слабом огне растопить сахар с медом. Залить палочки сиропом и перемешать. Уложить в горку, украсить сухофруктами.