Богатства, сокрытые в недрах

В Восточно-Казахстанской области намерены активизировать геологоразведочные работы.

Развитие минерально-сырьевой базы Восточно-Казахстанской области рассмотрели в ходе совещания с участием председателя Комитета геологии Министерства экологии,

геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Акбатыра Надырбаева и представителей специализированных геологоразведочных организаций, недропользователей региона.

Восточно-Казахстанская область является флагманом цветной металлургии республики. По запасам полиметаллов и золота на наш регион приходится 30–39 процентов.

Тем не менее в последние годы, по информации заместителя акима ВКО Бакытжана Байахметова, в связи с истощением запасов начали закрываться месторождения. К ним относятся: Шемонаихинское, Юбилейно-Снегирихинское, Зыряновское, Греховское, Белоусовское, Николаевское.

По подсчетам специалистов, к 2025–2030 годам будут отработаны крупные месторождения, являющиеся градообразующими и влияющие на социально-экономическое состояние региона, – Орловское, Малеевское, Тишинское, Риддер-Сокольное. Новые месторождения – Артемьевское, Ново-Лениногорское, Долинное – 2035–2040 гг.

Те месторождения, которые находятся в резерве, не смогут возместить мощность горнодобывающей промышленности. При том что ресурсный потенциал Восточного Казахстана не исчерпан и требует глубокого

изучения и анализа. В связи с этим одним из приоритетных направлений работы Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК является активизация геологоразведочных работ и восполнение запасов полезных ископаемых. Для достижения этой цели в регионах республики проходят совещания, на которых специалисты в области геологоразведки предлагают способы развития минерально-сырьевой базы и пути устранения возникающих проблем.

Собравшиеся ознакомились с состоянием ресурсной базы ВКО, а также разработками перспективных направлений геологоразведки и пришли к выводу, что необходимо повышать инвестиционную привлекательность геологоразведочных работ будущих месторождений полезных ископаемых. Необходимо на государственном уровне создавать экспедиции, в первую очередь для разведки полиметаллических, медных и золотых руд.

– Недропользователи сообщили о результатах проводимых геологоразведочных работ как по изучению глубокозалегающих горизонтов, так и на новых территориях, – подчеркнул председатель Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Акбатыр Надырбаев. – Радует, что восточноказахстанские геологи предлагают конкретные рекомендации: где, каким образом, какие виды работ необходимо проводить на территории области. Надеемся, что они помогут активизировать деятельность по поиску полезных ископаемых не только в Восточном Казахстане, но и по всей республике.

Отметим, что с этой целью в Казахстане разрабатывается Государственная программа геологической разведки на 2021–2025 годы, основным направлением которой является формирование условий для устойчивого восполнения, развития и поддержки конкурентоспособности минерально-сырьевой базы путем повышения геологической изученности территории страны.

– В основу госпрограммы будут положены как результаты теоретических научных исследований по дальнейшим перспективам в части поиска полезных ископаемых, так и конкретные предложения, направленные на решение проблемы воспроизводства минерально-сырьевой базы, – отметил Акбатыр Надырбаев.

Татьяна Кравченко

Тлеубек Шаяхмет