Благодать крещенской купели

Тысячи восточноказахстанцев, следуя древней христианской традиции, окунулись в освященную воду на Крещение Господне.

Специально оборудованных мест массового купания в Усть-Каменогорске было два – на Голубых озерах в Левобережном комплексе и на Иртыше напротив Богородице-Рождественского храма.

Ранним утром 19 января в поселке Аблакетка было немало желающих окунуться в крещенскую купель. Однако в ночное время их было намного больше.

По мнению христианских священнослужителей, купание без молитвы также бесполезно, как соблюдение поста без посещения храма. Троекратно окунуться в прорубь на праздник Крещения Господня – это не экстрим, а возможность для верующих очиститься от грехов, слабостей, получить здоровье и благодать на весь год.

– Мы уже не первый год всей семьей приезжаем сюда на Крещение, – говорит Александр Иванов. – Накануне держим рождественский пост, причащаемся и ходим в храм. Все это делает нашу семью крепче, сплоченнее. А еще набираем освященную воду, которая долго сохраняет целебные свойства.

Безопасность и порядок во время совершения обряда обеспечивали службы спасателей, медиков и полицейских. На берегу были созданы все необходимые условия: передвижной пункт для обогрева и переодевания, горячий чай и даже мобильная мини-баня. Правда, услуги парной были платными, так же как ярмарочная продукция в виде шашлыков, напитков, однако это было очень удобно.

Сотрудники Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда проводили инструктаж с людьми, чтобы они не переоценивали возможности своего организма. По их словам, больше всего хлопот доставляют те граждане, которые отважились на купание, приняв спиртное. Равно как и купание за пределами специально оборудованных мест.

Ева Ким

Из архива редакции