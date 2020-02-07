Матч с «Номадом» стал для «Торпедо» заключительным на домашнем льду в рамках регулярного чемпионата ВХЛ — Кубка Шелкового пути.

Обе команды начали матч с острых атак. Было множество опасных бросков, но голкиперы показали достойную игру. Лишь в конце первого периода тройке Тарасова удалось организовать голевой момент и Никита Титов отправил шайбу в дальний угол – 1:0.

Во второй трети поединка соперники поочередно играли в большинстве. Ненужные удаления игроков «Торпедо» привели сразу к двум пропущенным шайбам. У гостей отличились Валерий Орехов и Саян Данияр. Не прошло и трех секунд после удаления игрока «Номада», как «Торпедовец» Дмитрий Гренц сравнял счет.

В заключительном отрезке матча характер игры оставался прежним, но везет всегда сильнейшим. Так, на 44-й минуте Никита Титов после вбрасывания совершил сольный проход и отличился дублем – 3:2. В конце периода после удаления Дениса Игнашина соперники устроили штурм у ворот «Торпедо», однако Денис Перевозчиков выстоял.

– У нас было два дня для подготовки к матчу с «Номадом», – отметил главный тренер ХК «Торпедо» Алексей Ждахин. – Разбирали игру детально, посмотрели матч с «Сарыаркой». Доволен тем, как наша команда играет по счету. Благодарен команде за игру! Два дня – и снова дерби с «Номадом». Мы идем от матча к матчу, и нужно выиграть в каждой игре.

Также Алексей Ждахин сообщил, что нападающий Евгений Рымарев единственный из «Торпедо» приглашен на предолимпийский квалификационный турнир, где сборной предстоят игры I этапа против сборных Польши, Нидерландов и Украины.

Остальные игроки «Торпедо» отправились на повторный матч с «Номадом» в Нур-Султан. В активе усть-каменогорских хоккеистов осталось пять выездных игр регулярного чемпионата ВХЛ, где каждая победа на вес золота.

Камила Ботагамитова