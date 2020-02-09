Бидон с миллионами

Начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя Управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области и руководителя юридического отдела аппарата акима ВКО по подозрению в совершении коррупционного преступления.

По информации пресс-службы Департамента Агентства РК по противодействию коррупции, солидное, но незаконное вознаграждение товарищи по работе получили от сотрудника некоего предприятия. Причем «подарочные» купюры были весьма искусно замаскированы – антикоррупционная служба извлекла их из тайника в бидоне.

Они подозреваются в получении взятки за общее покровительство и оказание содействия в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса.

Указанные должностные лица и представитель товарищества задержаны и водворены в ИВС УП Усть-Каменогорска. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено