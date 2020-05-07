«Бессмертный полк» будет!

С инициативой выставить фото героев Великой Отечественной войны на балконы и окна домов выступила Людмила Буфатина, член профсоюза УМЗ.

Эту идею активно поддержали члены профсоюза, пенсионеры Ульбинского металлургического завода и ребята из объединения молодежи. Жители 28 домов разных районов города уже выразили поддержку акции.

Людмила Вагизовна поделилась идеей, чтобы ульбинцы и все жители города поучаствовали в акции. Выставив фотографии в окна 8, 9, 10 мая, наши герои все равно встретят свою 75-ю победную весну. И пусть в этом году из-за карантина не будет торжественного шествия, праздник будет у нас в сердцах. А 9 мая, в 21.00, весь Усть-Каменогорск зажжет на своих окнах еще и свечи, чтобы помнить… Присоединяйтесь!

Фото иллюстрационное