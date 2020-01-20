Бескорыстная помощь каждому

Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 2020 год объявлен Годом волонтёра. В связи с этим по всей стране прошла республиканская акция – Единый день открытых дверей Центров волонтерского движения Ассамблеи народа Казахстана.

В Семее на базе городского Дома дружбы в этот день открылся городской Центр волонтерского движения.

Создание единого центра организации волонтерской деятельности АНК и единой площадки гражданского участия для реализации социальных инициатив – такова главная цель проекта. Открытие центра даст возможность разработать единый механизм организации и координации деятельности волонтерского движения АНК, развить институт волонтерства и распространить идеи и принципы гражданского участия среди населения.

– Люди разных возрастов и национальностей будут приходить в наш центр, – говорит руководитель городского Дома дружбы Надежда Шарова. – Он открыт для всех. В течение года скоординируем работу, связанную с волонтерами, создадим единую базу.

Волонтерское движение АНК работает по четырем основным направлениям. Социальное направление предполагает организацию и участие добровольцев в общественно-массовых мероприятиях, организованных в рамках социальных программ, оказание помощи нуждающимся и жертвам стихийных бедствий, охрану и восстановление исторических, духовных и архитектурных ценностей и многое другое.

В рамках образовательного направления волонтеры будут проводить работу по профессио-

нальной ориентации школьников, вести бесплатные уроки по разным предметам, в том числе обучать иностранным языкам при Домах дружбы. Спортивное направление предполагает формирование патриотизма, а также развитие физической культуры и спорта в регионах. Четвертое направление – медиация. Волонтеры подключатся к разрешению споров и конфликтов, оказывая помощь обществу в решении социальных задач.

В ходе торжественной церемонии открытия центра представителей волонтерских клубов города рассказали о своих достижениях и отметили, что на сегодняшний день их движение является одним из важных элементов социальной ответственности гражданского общества.

По мнению организаторов, создание Центров волонтерства позволит сформировать единую общереспубликанскую систему институтов гражданского общества и популяризировать волонтерское движение в стране.

Флора Левина

Семей