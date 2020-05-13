Бережно сохраняя историю

Фонд литературно-мемориального музея Абая насчитывает

13 тысяч экспонатов, представленных в семи тематических залах. Это результат кропотливой работы, проведенной за 80 лет.

Литературный музей в Семее открылся в 1940 году к 95-летию со дня рождения основоположника казахской письменной литературы Абая Кунанбайулы. За несколько лет своего существования он значительно расширился. Были собраны уникальные рукописи, документы и личные вещи, свидетельствующие о жизни и деятельности Абая. Они послужили созданию в музее центра изучения, а также вошли в экспозицию документальных свидетельств его жизни и творчества.

Одновременно собирались материалы по литературной школе Абая и казахской литературе в целом. Уже тогда музей хранил историю семьи и детства Абая, его творчества и предметы быта той эпохи. По мере возможности сохранили и бытовую обстановку комнат,

в которых жил Абай.

В рамках работы в разных городах и районах найдено и приобретено 169 ценных экспонатов. По специальным заданиям республиканского юбилейного комитета по празднованию 100-летия со дня рождения Абая, в начале 1944 года работники музея приступили к сбору материалов, подготовке к изданию года книги «Литературная школа Абая». Подготовлено и включено в план издательства полное собрание сочинений одного из ближайших учеников Абая поэта Арипа Танирбергенова – оно стало первым научным трудом музея.

Собрано 65 воспоминаний современников Абая, на все поступившие вещи, фото, документы, рукописи и книги составлены акты. К осени 1943 года намечалась подготовка обновленной экспозиции в новом здании музея в доме № 96 по Комиссарской улице. В результате бездушного отношения исполкома Семипалатинского горсовета депутатов трудящихся новое помещение музею предоставлено не было.

По этой причине работа по экспозиции была значительно сокращена, ограничилась лишь частичными дополнениями и изменениями. Расширена экспозиция раздела современников Абая, а также поэтов его школы. Прибавлен ряд новых экспонатов в основные экспозиции, посвященные Абаю. Среди них седло жены Абая Айгерим, шкаф Абая и другие вещи. Введен отдельный стенд, посвященный Шокану Уалиханову. Из-за тесноты помещения изменения и дополнения экспозиции нарушили первоначальный план развертывания основной темы музея.

Значение музея возросло в дни Великой Отечественной войны. Была организована выставка, посвященная этой вой-не, она состояла из трех разделов. Первый из них содержал портреты Героя Советского

Союза капитана Гастелло, генерал-майора Панфилова, Зои Космодемьянской, плакаты и монтажи с фотоснимками эпизодов Великой Отечественной войны.

Второй раздел «Казахский народ в Великой Отечественной войне» содержал портреты Героев Советского Союза Аскара Кожабергенова, Малика Габдуллина и Толегена Тохтарова. Здесь же был представлен монтаж эпизодов Отечественной войны, где участвуют сыны казахского народа, которые грудью отстаивают свободную страну Советов.

Третий раздел «Тыл и фронт едины» демонстрировал силу, крепость и монолитность страны, народы которой слились во имя защиты своей Родины против фашизма. Также была оформлена передвижная выставка «Казахстан – фронту», в которой отражены итоги борьбы Красной Армии против немецко-фашистских захватчиков.

В настоящее время в фонде музея хранится 13 тысяч экспонатов, представленных в семи тематических залах: «Абай и его эпоха», «Аул времён Абая», «Источники творчества Абая», «Творчество Абая», «Поэтическое окружение Абая», «Абае-ведение», «Казахский народ высоко чтит память великого поэта».

Сейчас в музее ведется интенсивная подготовка к празднованию 175-летия Абая. Благоустраивается территория вокруг здания, одним из главных событий станет установка памятника Абаю и его торжественное открытие.

Флора Левина

Семей